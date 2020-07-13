谷歌 CEO：未来 5-7 年将通过印度科技基金投资 100 亿美元

北京时间 7 月 13 日晚间消息，据外媒报道，谷歌公司 CEO 桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）在接受媒体采访的时候透露，谷歌将在未来 5 至 7 年间在印度市场上投资 100 亿美元。谷歌将通过这笔资金购买印度大型企业以及小众数字服务提供商企业的股权。

皮查伊的这番表态表明谷歌有意扩大其印度业务的规模，并且希望在印度数字生态系统中获取更有利的地位。在此前的 3 个月中，印度移动运营商 Reliance Jio 完成了 12 轮融资，其投资方包括许多知名科技企业，例如他们从社交媒体巨头 Facebook 处就获得了 57 亿美元。如今 Reliance Jio 已经成为印度规模最大的移动运营商，这家公司在短时间内获得海量投资，说明印度移动互联网已经进入了腾飞阶段。

皮查伊表示，作为一家企业，谷歌希望专注于印度市场，他表示 “数字印度”（Digital India）将带来巨大的机遇，并且让他感到十分兴奋。皮查伊表示：“因此凭借我们多年来在印度所进行的投资，我们成立了‘印度数字化基金’（Google for India digitization Fund），该基金的规模为 7500 亿卢比，也就是在未来 5-7 年中在印度投资 100 亿美元。”

该基金既会投资印度大型企业，也会投资小型企业以及包括数据中心在内的基础设施建设。

皮查伊称：“通过这个基金，我们希望打造新产品和新服务，以及对针对印度用户打造新产品和新服务的企业进行投资。我们希望将关注点扩大到英语产品以外，包含使用其他印度本地语言的产品。”

皮查伊还表示，除了人工智能等技术之外，这支基金还将非常关注中小型企业，帮助这些企业完成数字化进程。

本周一，皮查伊还与印度总理纳伦德拉 · 莫迪（Narendra Modi）进行了对话。莫迪在 Twitter 上表示：“今天上午，我和桑达尔 · 皮查伊进行了一次富有成效的对话。我们就多个话题进行了讨论，尤其是如何通过技术的力量改变印度农民、青年人和创业者的生活。”