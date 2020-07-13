近 1 亿美元入股！印度首富数字平台 5G 计划获高通支持

据外媒报道，印度信实工业集团（Reliance Industries）周日证实，高通旗下投资部门高通风险投资公司 (Qualcomm Ventures)将以 73 亿卢比 (约合 9710 万美元)收购旗下数字部门 Jio Platforms 0.15% 的股权。

信实工业在一份声明中表示，此次合作将有助于信实电信合资企业 Jio Infocomm 旗下数字服务平台 Jio Platforms“为印度客户推出先进的 5G 基础设施和服务”。高通此举正值印度准备向电信服务提供商拍卖 5G 频谱之际。

高通首席执行官史蒂夫 · 莫伦科普夫 (Steve Mollenkopf)表示，该公司相信 Jio Platforms 未来将 “为印度消费者提供全新的服务和体验”。他说：“凭借无与伦比的速度和不断涌现的用例，5G 有望在未来几年改变每个行业。Jio Platforms 通过其广泛的数字和技术能力引领了印度的数字革命。作为在印度长期存在的推动者和投资者，我们期待着在 Jio Platforms 的愿景中发挥作用，进一步推动印度的数字经济发展。”

在获得这笔新投资后，信实工业已经在 4 月下旬开始的融资狂潮中向投资者出售了 Jio Platforms 25.2% 的股份，共筹集了 156.9 亿美元资金。

信实工业集团董事长兼亿万富翁穆凯什 · 安巴尼 (Mukesh Ambani)始终将 Jio Infocomm 定位为一家科技公司，而不是传统的电信公司。这帮助安巴尼赢得了 Facebook、英特尔以及高通等主要科技公司的支持。他在声明中说：“高通提供了深厚的技术知识和洞察力，这将帮助我们实现我们的 5G 愿景，并为印度人和企业实现数字化转型。”

在成立不到四年的时间里，Jio Platforms 已经积累了近 4 亿订户，成为世界第二大互联网市场的头号运营商。它在印度与 Bharti Airtel 和 Vodafone Idea 竞争，并通过提供降价语音和数据计划颠覆了印度电信市场。Jio Platforms 还运营着其他数字服务，包括音乐流媒体服务、直播电视频道以及电影和电视节目。本月早些时候，该公司又增加了视频会议服务。