小米 MIUI 全新「传送门」功能内测开启：UI 改版，适配深色模式

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IT之家7月14日消息 据IT之家网友反馈，小米全新「传送门」功能现已开启内测。
本次更新中，「传送门」功能主要改进了UI部分，适配深色模式。侧边浮窗与文字识别卡片也迎来全新改版。
此外，小米表示，由于技术重构，文字拖选功能与小窗交互等部分功能暂时下架。
公开资料显示，传送门是MIUI9推出的探索型实验功能。用户在任何有文字的区域长按一下，能够触发手机系统对于文字内容的智能分析，不离开当前应用即可得到如影评、百科、地图、分词搜索等信息。
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