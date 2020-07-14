爱立信移动市场报告：年底 5G 用户数达 1.9 亿，5 年后突破 28 亿

7 月 14 日消息，最新的《爱立信移动市场报告》预计，到 2020 年年底，全球 5G 用户数将突破 1.9 亿；到 2025 年年底，将达 28 亿。

该报告还探讨了新冠肺炎对网络和数字化基础设施的作用——封城和隔离措施让居家生活成为常态，流量增幅主要集中在固定住宅网络，增长率达到了 20%~100%。但很多运营商也发现，用户对移动网络的需求也有所激增。

爱立信消费者研究室最近开展一项研究，来自全球 11 个国家的 83% 受访者表示，越来越多的人开始使用信息通信服务，例如电子化学习和健康应用程序等；57% 的受访者表示，他们将会存款以确保财务安全。而 1/3 的受访者则计划为 5G 买单并改善家庭宽带，以便更好地应对可能出现的第二波疫情。

据了解，截至 2019 年年底，全球固定无线接入（FWA）数据流量约占全球数据总流量的 15%。而到 2025 年，数据流量预计将增长近 8 倍，达到 53 艾字节，占全球移动网络数据总流量的 25%。到 2025 年年底，FWA 连接量预计将达到近 1.6 亿，占全球移动网络数据流量的 25%。消费者和企业对数字服务的需求以及政府资助项目和相关补贴都在推动 FWA 市场的发展。