新加坡运营商选择爱立信、诺基亚设备建设 5G 网络

新加坡电信（Singtel）以及星和（StarHub）与 M1 的盒子企业获得了 3.5GHz 和毫米波频谱频谱，并指定了为它们在新加坡建设两张全国性 5G 网络的主要供应商。

市场领导者新加坡电信选择爱立信为其提供独立组网（SA）5G 无线接入网、核心网和毫米波网络，而星和与 M1 则选择诺基亚作为无线接入网合作伙伴。两家公司都表示，最终合同正在制定中。

星和表示，诺基亚也是其核心网和毫米波网络的首选供应商。该运营商指出，它正在与华为和中兴在其他网元上进行探索。

新加坡信息通信媒体发展管理局（IMDA）于今年 4 月向运营商授予了建造两张全国性 5G 网络（SA）的许可证。

该监管机构在一份声明中解释说，频谱是在两家公司完成所需的监管程序后发放的，这些程序包括选择首选频段、供应商以及其他技术和法律事宜。

错失了全国牌照的新来者德太电信（TPG Telecom），将使用毫米波部署本地化网络，华为是其主要设备供应商之一。

新加坡电信集团首席执行官蔡淑君（Chua Sock Koong）表示，该公司打算 “超越接入和连接，创造新的企业用例以及创新的平台、应用程序和服务，以重新定位自己，从而在科技和电信融合的生态系统中成长”。

从 7 月下旬开始，消费者将能够在快闪商店中查看兼容设备，同时试用包括云游戏和沉浸式娱乐在内的 5G 应用。

在一份声明中，星和表示它相信这项技术 “将成为智能国家战略发展和管理的关键推动者，因为新加坡未来许多必不可少的服务将通过数以百万计的终端设备和传感器与 5G 网络互联”。