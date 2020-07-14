IDC：2019 年中国 AI 云服务市场百度份额位居第一

7 月 14 日消息，IDC 最新发布的《中国人工智能云服务市场研究报告（2019）》显示，中国 AI 云服务市场 2019 年市场规模达 1.66 亿美元，2018 至 2024 年 CAGR 将达到 93.6%，AI 能力已成为用户进行云服务选型时的重要考量因素。

从 2019 年市场份额来看，在 AI 公有云服务市场规模中，百度智能云市场份额最为领先，其次是阿里云，腾讯云，其他厂商则包括 AWS、华为云、微软 Azure、金山云、京东云等。

在智能语音以及对话式 AI 领域，阿里云的优势比较明显。阿里云自 2017 年开放智能语音技术，推出语音自学习平台，对内注重前沿技术研发，对外广建合作伙伴生态，在实现规模化落地之外，至今在阿里云上也已积累了 3 万多个语音领域的算法模型。其次是百度智能云，不管是智能音箱、家居等消费级产品市场还是其他企业级市场，百度智能云都建立了广泛的客户基础。

在自然语言处理领域，目前实现一定规模的商业化营收的仅有百度智能云。其他厂商多是自 2020 年前后才开始在公有云上开放收费的自然语言处理类 AI 能力。

在人脸人体识别领域，腾讯云依托人脸核身、特效、人脸融合能力，市场表现相对领先，其次是百度云、阿里云等。

在图像视频领域，不论是开放的产品能力，还是 API 调用量，以及商业化收入，百度云优势最为明显。其次是腾讯云。阿里云自 2020 年推出视觉智能开放平台以来不断开放各项 AI 能力，后续将有较高的增长潜力。

在机器学习领域，阿里云依托云服务市场的客户资源积累以及近 4 年的产品锤炼，已经在部分应用场景建立了突出优势。其次是百度云 BML、华为云 ModelArts 以及 AWS SageMaker、Azure AML 等。腾讯云于 2020 年 1 月开始开放收费的机器学习产品，后续也将能够将线下的机器学习实践服务于线上用户。

IDC 中国助理研究总监卢言霞表示：“AI 云服务市场未来 5 年将保持高速增长。云服务厂商也将成为 AI 技术突破和应用创新的重要力量。技术创新和突破、能规模化复制的应用场景、完善的生态合作，将帮助厂商扩大市场份额。”