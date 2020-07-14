三星 Galaxy Z Fold 2 规格再曝：7.7 英寸 120Hz 内屏，摄像头配置同 S20 相同

IT之家 7 月 14 日消息 预计 Galaxy Z Fold 2 将在 8 月 5 日三星的 Unpacked Galaxy 2020 活动中与 Galaxy Note 20 和 Galaxy Z Flip 5G 一起亮相，不过最近有报道称，由于软件还不完整，这款可折叠智能手机的推出可能会被推迟，现在该机的规格再次泄露。

据韩国媒体 ETNews 的报道，Galaxy Z Fold 2 内部将采用 7.7 英寸可折叠 Super AMOLED 屏幕（Y-OCTA），刷新率为 120Hz，并采用 UTG（超薄玻璃）保护。在外部，该设备则采用了一块 6.23 英寸的 Super AMOLED 屏幕。这款可折叠智能手机似乎还配备了侧置指纹识别器，与第一代 Galaxy Fold 类似。

报道还称，这款手机的内侧和外侧都配备了 1000 万像素的自拍摄像头。后置三摄像头采用了 1200 万像素广角镜头主摄、1200 万像素超广角摄像头以及 6400 万像素长焦摄像头。如果这些信息属实，那么这款手机采用了与 Galaxy S20 相同的摄像头配置。

IT之家了解到，Galaxy Z Fold 2 还具备 15W 快速无线充电和 15W 快速反向无线充电功能。此前消息称，这款可折叠手机将配备两块电池，总容量为 4365mAh，并配备 25W 快速充电器。预计该机将搭载骁龙 865 + 处理器，内置 256GB/512GB 存储空间，并支持 5G 网络。