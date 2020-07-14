优酷起诉成都极米科技，案由：侵害作品信息网络传播权

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IT之家 7 月 14 日消息 据《科创板日报》报道，优酷网络技术（北京）有限公司以 “侵害作品信息网络传播权”对成都极米科技股份有限公司提起两起上诉，北京互联网法院已受理，开庭时间为年 9 月 10 日。
IT之家了解到，成都极米科技产品主要为激光电视和智能投影，值得一提的是，极米并非小米生态链企业。
另外，近日优酷还有一起案件得到宣判，“电视控”因投屏免费观看 VIP 视频、屏蔽广告，被判赔偿优酷 86.5 万元。
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