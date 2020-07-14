没有不可能：37 年前的老古董 Apple II 电脑竟然能发推文、控制智能家居

IT之家 7 月 14 日消息 苹果 Apple IIe 电脑在 37 年前的 1983 年问世，但不要以为它不能胜任现代的任务。

有 Twitter 用户近日展示了如何让 Apple IIe 实现现代化的的任务，如发推文、在Evernote 中写作、发送电子邮件，甚至控制智能家居。当然，不要期待能用上现代的 UI 界面。

该用户称，核心思想是将 IFTTT（If This，Then That）服务带到 Apple II 上，从而将 Apple II 与现代的、最新的计算机任务连接起来，通过将程序交叉编译到 Apple II 平台上，然后使用机器语言工作，就可以做到这一点。

IT之家了解到，Apple IIe 能够使用一个特殊的 IFTTT 小程序来访问服务，可以从 Apple II 菜单中加载，让用户选择他们想要执行的任务。例如，如果你想在 Evernote 中写一个笔记，选择 Evernote，然后程序会要求输入所需的笔记的标题。输入后，你就可以输入文字。智能家居应用也是这样工作的 ，只不过它们大多只向相应设备发送信号。

如果使用这个老古董发送的推文能带有 “来自 Apple IIe”的小尾巴就更好了，但估计这个想法很难实现了。