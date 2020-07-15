魅族 17 Pro「月白天青」版本发布：白色前面板 + 陶瓷机身

IT之家7月15日消息 今年 5 月，魅族正式发布了全新的魅族 17 系列 5G 手机，拥有乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青三种配色。此外，魅族还与晓芳窑联合推出了魅族 17 Pro 晓芳窑艺术典藏版。

如今，魅族为 17 Pro 天青版准备了全新的 CP 配色：月白天青。这款手机售价4299元起，已于今日上午 10 点全渠道开启 100 元预定，将于 7 月 17 日上午 10 点现货开售。

魅族 17 Pro 月白天青版本采用白色前面板搭配陶瓷机身设计，辅以阳极氧化柔青色金属边框过渡。

据介绍，CNC 数字化控制精密机械加工、玻璃磨边、超声波清洗、结构硬化、多层丝网印刷，从一块玻璃到符合标准的白色前面板需要经过大大小小数十道工序，期间，还需克服尘点、异色点、玻璃划伤、感光孔等多种工艺挑战。相较于黑色，白色前面板的工艺带来了 20% 的成本上升。

IT之家了解到，魅族 17 Pro 标配 LPDDR5 内存，支持 27W 无线超充与无线反充，采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星 S5K33D 深感探测器，其人像虚化支持照片、视频，还有 3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。

此外，魅族 17 系列还升级了基于 Android 10 的 Flyme 8.1 系统，拥有超过 300 项优化升级，支持 OTA 固件升级来全面解锁 120 帧高刷新率尝鲜模式和全场景防抖等多项特性。