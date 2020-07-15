三星 Galaxy Note 20 Ultra 将支持自适应刷新率：60Hz 和 120Hz 间切换

IT之家 7 月 15 日消息 三星 Galaxy S20 系列的 120Hz 显示屏非常出色，但并没有发挥出最大的潜力，因为用户无法在最大屏幕分辨率下使用 120Hz 高刷新率。

目前还不清楚即将发布的 Galaxy Note 20 和 Galaxy Note 20 Ultra 是否能够提供最高屏幕分辨率下的 120Hz 高刷新率支持，另外普通版 Note 20 是否会有 120Hz 显示屏也是悬而未决。不过看起来至少 Galaxy Note 20 Ultra 会支持动态刷新率功能。据外媒 Sammobile 报道，从他们的消息来源得知，三星已经在为其即将到来的旗舰机测试该功能，另外网上也已经曝光了 Note 20 Ultra 的设置菜单中的 “自适应”刷新率选项。

这个自适应刷新率功能只是会让手机在 60Hz 和 120Hz 刷新率之间自动切换，而 Galaxy S20 系列在打开某些应用时已经做到了这一点。而可变刷新率（Variable refresh rate，VRR）则是一种硬件功能，可以让显示器实时改变其刷新率，达到最低刷新率和最高刷新率之间的任意数字。有传言称 Galaxy Note 20/Note 20 Ultra 支持可变刷新率，但目前均未得到证实。

IT之家了解到，自适应刷新率调整纯属软件功能，三星可以通过软件更新为 Galaxy S20 系列带来该功能，猜测三星在 Galaxy Note 20 系列发售后就会这样做。用户也可以简使用 Bixby Routines 来手动设置 Galaxy S20 在不同应用中切换 60Hz 和 120Hz 刷新率。