阿里云发布第三代神龙云服务器：最高 208 核、6TB 内存

IT之家 7 月 15 日消息 今天下午，阿里云宣布推出第三代神龙云服务器，与上一代相比，第三代神龙云服务器的综合性能提升高达 160%，官方称比目前全球最顶级云服务器还要快 30% 以上。

▲阿里云弹性计算负责人张献涛展示神龙云服务器核心组件

IT之家了解到，阿里第三代神龙云服务器产品家族提供了最多 208 核、最大 6TB 内存，云盘 IOPS 高达 100 万、网络转发高达 2400 万、网络带宽高达 100G，均为全球最高性能水平，支持 CPU、GPU、NPU、FPGA 等多种计算形态，具备 3 分钟交付 50 万核 vCPU 的极速扩容能力。

阿里云表示，基于最新款云服务器的阿里云第六代增强型实例具有以下特点：

全系搭配 ESSD 系列云盘，存储转发能力最多提升四倍；

支持 10Gbps 突发内网带宽，单卷延时大幅下降；

性能等级按需配置，在线无损变配；

同时 ESSD 使用门槛大幅下降 50%；

Mysql 和 Redis 性能提升超过 15%，Nginx 性能提升达 100%。配合 Alibaba Cloud Linux 2 LTS，启动速度最多提升 60%、运行时性能最多提升 30%、稳定性最多提升 50%。

阿里云称，ECS的单实例稳定性从原来的99.95%提升到99.975%，跨AZ多实例稳定性从原来的99.99%提升到99.995%，均为全球最高水准。