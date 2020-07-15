内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

阿里云发布第三代神龙云服务器：最高 208 核、6TB 内存

2020/7/15 17:00:35来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 15 日消息 今天下午，阿里云宣布推出第三代神龙云服务器，与上一代相比，第三代神龙云服务器的综合性能提升高达 160%，官方称比目前全球最顶级云服务器还要快 30% 以上。

▲阿里云弹性计算负责人张献涛展示神龙云服务器核心组件

IT之家了解到，阿里第三代神龙云服务器产品家族提供了最多 208 核、最大 6TB 内存，云盘 IOPS 高达 100 万、网络转发高达 2400 万、网络带宽高达 100G，均为全球最高性能水平，支持 CPU、GPU、NPU、FPGA 等多种计算形态，具备 3 分钟交付 50 万核 vCPU 的极速扩容能力。

阿里云表示，基于最新款云服务器的阿里云第六代增强型实例具有以下特点：

  • 全系搭配 ESSD 系列云盘，存储转发能力最多提升四倍；

  • 支持 10Gbps 突发内网带宽，单卷延时大幅下降；

  • 性能等级按需配置，在线无损变配；

  • 同时 ESSD 使用门槛大幅下降 50%；

  • Mysql 和 Redis 性能提升超过 15%，Nginx 性能提升达 100%。配合 Alibaba Cloud Linux 2 LTS，启动速度最多提升 60%、运行时性能最多提升 30%、稳定性最多提升 50%。

阿里云称，ECS的单实例稳定性从原来的99.95%提升到99.975%，跨AZ多实例稳定性从原来的99.99%提升到99.995%，均为全球最高水准。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：阿里服务器内存

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    