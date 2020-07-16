360 发现统信 UOS 操作系统漏洞获公开致谢

IT之家 7 月 16 日消息 近日，统信安全应急响应中心（USRC）发布最新安全公告，公开致谢 360 Alpha Lab 发现并提交的两份关于统信 UOS 操作系统的漏洞报告。

IT之家了解到，360 Alpha Lab 所发现的两枚 UOS 本地 ROOT 提权漏洞和任意字符串漏洞，可让攻击者在未授权下获取系统级别权限并发起任意攻击。

目前，统信安全响应中心（USRC）已对漏洞进行了修复和更新。