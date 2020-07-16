Safari 有史以来最重大更新！苹果向开发者推送 Safari 14 测试版

苹果本周向开发者和部分 AppleSeed 测试人员提供了 Safari 14 测试版，这个计划与公测版分开，以邀请的方式提供。

Safari 14 是 macOS Big Sur 所包含的新版 Safari，号称是 Safari 有史以来最重大的更新。在升级之后，Safari 的 JavaScript 性能更上一层楼，页面加载速度比 Chrome 快 50%。

更注重隐私保护

在隐私保护方面，Safari 也给用户更高透明度。新的隐私报告按钮可让用户详细了解网站如何对待隐私。此外，Safari 还会对用户存储的密码增加安全监控，以提醒任何可能出现的密码泄露。

Safari 的扩展功能也得到了增强。苹果为开发者提供了新的扩展 API，可让他们将自己的扩展轻松移植到 Safari。在 App Store 当中，扩展还有了一个新的类别页面。此外，用户对于扩展所拥有的权限也能进行更加精细的控制。

Safari 还加入了更多的个性化选项。新的自定义起始页能让用户设置背景图片。标签页也被重新设计，鼠标悬停可显示预览。Safari 还首次加入了内置翻译功能，可对网页内容进行实时翻译。

安装了 macOS Big Sur 的开发者已经可以使用 Safari 14，不过对于老用户来说，这个测试版也是运行 macOS Mojave 的开发者访问 Safari 14 功能的唯一途径，因为 Safari 技术预览版目前仅限于 macOS Catalina 和 macOS Big Sur。

苹果正计划在近期发布 macOS Big Sur 的公测版，届时更多人将用上 Safari 14。目前，运行 Big Sur 的开发者将自动获得 Safari 14，而运行 Catalina 或 Mojave 的开发者可以从苹果开发者网站下载。