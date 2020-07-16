苹果 watchOS 6.2.8 发布：Apple Watch 也可变身车钥匙

IT之家 7 月 16 日消息 据 macrumors 报道，苹果今天发布了 watchOS 6.2.8，这是 watchOS 6 操作系统的第十次更新。

用户可以通过常规 >软件更新，在 iPhone 上专用的 Apple Watch 应用程序上免费下载 watchOS 6.2.8 。安装新软件之前需要保证 Apple Watch 至少有 50% 的电或被放在充电器上，同时还要保证设备在 iPhone 的范围内。

watchOS 6.2.8 引入了 Car Key，该功能在 iOS 13.6 的 iPhone 上也可用。Car Key 旨在允许 iPhone 或 Apple Watch 代替物理车钥匙来解锁支持 NFC 的车辆。

汽车制造商必须实施 Car Key 才能发挥作用，宝马是 Apple 最早的合作伙伴之一。宝马的数字车钥匙功能将使拥有 iPhone 的车主可以快速解锁车辆、将 iPhone 放入智能手机托盘即可发动汽车、设置限制并支持与其他五名用户共享车钥匙。

IT之家了解到，Car Key 将可在各种 BMW 车型上使用，包括 1，2，3，4，5，6，8，X5，X6，X7，X5M，X6M 和 Z4。‌用户需要持有 Apple Watch Series 5 或更高版本以及 watchOS 6.2.8 更新。

此次更新还为巴林，巴西和南非带来了 ECG 支持和心率通知。

watchOS 6.2.8 包括新功能和改进：

- 增加了适用于 Apple Watch Series 5 的数字汽车钥匙的支持

- 适用于 Apple Watch Series 4 或更高版本的 ECG 应用程序，现已在巴林，巴西和南非推出