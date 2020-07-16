三星 Dex 无线模式有望与 Galaxy Note 20 一同推出

IT之家7月16日消息 Galaxy Note 9 之前的 三星 DeX 需要搭配 DeX Pad 或 DeX Station 方可使用，之后的版本也需要用 USB-C 或转接线连接使用。今日 Xda-developers 的开发者称其发现三星正在开发 Dex 的无线模式。

DeX Pad 底座是三星为 Galaxy S8 推出的一款配件，类似于微软为 Win10 Mobile 手机推出的 Display Dock 显示扩展坞，当手机与底座连接后即可实现桌面功能。但由于借助底座实现该操作的体验过程十分不人性化，该功能并没有得到用户的认可，因此三星在 Galaxy Note 9 中升级了 DeX，以使其支持直接连接到电脑而无需搭配底座使用。

今日，有开发者在 Samsung Tips 发现了三星 Dex 的无线模式。据 Xda-developers 称，三星 Dex 无线模式或将是类似于华为 EMUI 中无线投屏的功能。

▲ 图源 XDA

该提示标头为 “DREAM_DEX”，IT之家了解到，Dream 是 Galaxy S10 系列的代号，故三星 Dex 的无线模式或将支持三星 Galaxy S10 系列以及之后的机型，且不限于 PC/Mac。据外媒 sammobile 推测，该功能或将与三星 Galaxy Note 20 系列一同推出。

▲ 图源 sammobile