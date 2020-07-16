7 位 QQ 靓号上线：238 元一个，需开通超级会员

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IT之家7月16日消息 IT之家网友反馈，近期，QQ靓号站上线了7位QQ靓号，原价20480元，现在限量优惠价格为238元，需要开通超级会员。
IT之家了解到，QQ靓号享有尊贵【靓】字标识，在资料卡、账号信息页等多处状态栏里有着明显区分。
开通QQ靓号后可以一键克隆原号码好友。
使用路径：精品靓号用户或SVIP用户通过手机会员官网-靓号-右上角人像图标-好友克隆功能，即可完成好友克隆。
QQ 7 位靓号地址：点此链接。（需在手机QQ中访问）
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