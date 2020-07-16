中芯国际登陆科创板：A 股收涨 202%，市值达 5917.52 亿元

IT之家 7 月 16 日消息 中芯国际今日正式登陆科创板，收盘大涨 201.97%，报 82.92 元，当前市值为 5917.52 亿元，成交量 5.52 亿股，涉资 479.67 亿元，换手率为 53.08%。

中芯国际A股全天成交479.7亿元，占科创板所有股票成交额近50%，跻身A股历史第四大单只个股成交金额。据统计，A股历史上仅有2007年11月5日中国石油（全天700亿元）、2015年7月7日中国平安（全天679亿）、2015年6月9日中国中车（全天497亿）的成交金额超过中芯国际今日成交额。

行使超额配售选择权之前，本次公开发行后总股本（A+H）为 71.36 亿股，上市流通股本为 16.86 亿股，发行价格为 27.46 元 / 股，总注册股本 71.36 亿股。

IT之家获悉，此次募投的核心项目 12 英寸芯片 SN1 项目是中芯国际第一条 FinFET 工艺生产线，该项目载体为中芯南方，规划月产能 3.5 万片，目前已建设月产能 6000 片，是公司 14 纳米及以下先进工艺研发和量产的主要承载平台，将主要应用于 5G、高性能计算、人工智能、物联网及汽车电子等新兴领域。

通过上市募集资金后，中芯国际将进入新一轮产能扩张周期，同时将对半导体产业链上下游产生带动效应。随着中芯国际募资上市，将给半导体设备厂商、材料商无论是在验证测试还是量产供应方面提供更大的空间。