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D 站关联公司存多项侵害网络传播权纠纷，包括咪咕、快看等

2020/7/16 15:47:38来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

7 月 16 日下午消息，7 月 16 日，近日上海市闵行区人民检察院受理了一起与 B 站有关的侵犯著作权案件，对 D 站创始人温某某等犯罪嫌疑人批准逮捕。

D 站创始人

据盒饭财经报道，D 站关联公司为福州市嘀哩科技有限公司，创始人为温博特。

天眼查数据显示，该公司成立于 2016 年 8 月，注册资本 7 亿人民币，法定代表人为陈嘉娟。2020 年 1 月，该公司发生工商变更，温博特全资控股的福建天下无双投资集团有限公司退出投资人行列，接替方为陈嘉娟。

据悉，3 月 6 日，温博特在微博上宣布正式卸任嘀哩科技董事长一职。同时表示，网站嘀哩嘀哩将交由上一轮主要资方新加坡基金会 Infinity Edge foundation PET.LTD 运营及资本操作。国内嘀哩科技公司将仅保留品牌运营与部分拓展业务，原全部投资方将以置换形式成为基金会 LP. 不再参与任何运营。

天眼风险信息显示，福州市嘀哩科技有限公司目前有多条法律诉讼，案由包括侵害作品信息网络传播权纠纷等。2019 年 3 月公布的原告为 B 站关联公司上海幻电信息科技有限公司的法律诉讼显示，被告除了福州市嘀哩科技有限公司外，还包括福州羁绊网络有限公司和福建天下无双投资有限公司，温博特为这两家公司的法定代表人。

值得注意的是，上述两家公司，也有多条案由为侵害作品信息网络传播权纠纷的风险信息，原告包括咪咕动漫有限公司、快看世界（北京）科技有限公司等。

值得注意的是，福州市嘀哩科技有限公司的法定代表人陈嘉娟被限制消费，立案日期为 2020 年 2 月 18 日，其关联的终本案件信息显示，未履行金额为 102300。6 月 9 日，该公司又新增被执行人信息一条，执行标的为 88856。

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关键词：D站

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