D 站创始人被批捕，嘀哩嘀哩官方微博反水：活该被抓，经常拖欠工资

IT之家 7 月 16 日消息 近日，上海市闵行区人民检察院受理了一起侵犯著作权案件，与 B 站有关。犯罪嫌疑人温某某购入 www.dilidili.com（简称 D 站），免费为网站用户提供最新日本动漫作品。期间，温某某成立了相关的科技有限公司，并雇佣犯罪嫌疑人郑某某、林某和黄某从事免费动漫视频播放和广告招商。

7 月 10 日，上海市闵行区人民检察院以涉嫌侵犯著作权罪对犯罪嫌疑人温某某、郑某某、林某、黄某批准逮捕。

IT之家获悉，沉静大半年的@嘀哩嘀哩更新姬 官方帐号今天发微博表示：“被抓真是活该了（干的漂亮），真不知道他在公司有多恶心人。经常拖欠工资不说。竟整些恶心人的事。真该被抓，就可惜了还有工资没要回来。”

不过该微博在发布后不久已经被删除。

企查查数据显示，D站运营公司为福州市嘀哩科技有限公司，成立于2016年8月9日，公司法定代表人为陈嘉娟。值得注意的是，今年1月10日，公司实际控制人、最终受益人由温博特变更为陈嘉娟，2月18日，陈嘉娟、福州市嘀哩科技有限公司被限制高消费，6月9日，该公司新增被执行人信息，执行标的为88856元。

企查查显示，温博特共涉及9家公司，其中包含福建天下无双投资集团有限公司、福州天下无双控股有限公司、福州羁绊网络有限公司、福州命运时刻动漫设计有限公司等。自2020年1月起，共退出6家公司的实际控制人。