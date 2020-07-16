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HTC 要发新机了：Wildfire E2 曝光，搭载 Helio P22

2020/7/16 16:54:28来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 16 日消息 一款名为 HTC Wildfire E2 的新机出现在 Google Play Console 上，并透露了其主要规格和和图片。

去年 6 月，Wildfire E2 名称曾与 Wildfire E2 Plus 一起在欧亚经济委员会注册，10 月份，Wildfire E2 和 E2 Plus 又在蓝牙 SIG 上被发现，但此后就一直失去了消息。

HTC Wildfire E2 在 Google Play Console 上的列表显示，该机拥有一块 6.2 英寸的显示屏。屏幕采用 HD + 分辨率（720×1520），像素密度为 320ppi。该机搭载了 Helio P22 芯片组，搭配 4GB 内存和 64GB 存储空间。运行 Android 10 系统，并配备了一个指纹识别模块，似乎位于背面，目前这款手机的其他规格还处于保密状态。

至于 Wildfire E2 的设计，从图片中可以看出，该机采用了水滴屏，下巴很厚，在设备的右侧可以看到音量键和电源键。

IT之家了解到，目前还没有任何关于 HTC Wildfire E2 上市日期的消息，但其在 Google Play Console 上出现，暗示该机可能很快就会正式上市。

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