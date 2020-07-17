低至 599 元！技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板 7 月大促

IT之家7月17日消息 AMD 此前推出了全新的 B550 芯片组，作为下一代锐龙处理器的坐骑，诸多的 OEM 厂商也相继推出了不同价位的 B550 系列主板。技嘉旗下的电竞品牌 AORUS 主板一直以来就备受玩家青睐，面向主流用户的技嘉 B550 小雕主板 7 月 17 日起将开启大促，到 7 月 31 日前，关注技嘉京东自营店铺即可以 699 元粉丝价购得这款技嘉 B550 小雕主板，7 月 20 日至 7 月 21 日，领券购买，到手价仅需 599 元。



IT之家了解到，技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板是一款 M-ATX 主板，它采用 5+3 相供电，能很好的满足处理器对电量的需求，并提供持久稳定的电流供应。PCIe 插槽部分装备了金属保护装甲，增强接口强度，更好的承受显卡带来的重量压力。CPU 供电插座部分，技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕采用了更加稳定的实心针设计。内存条部分，最高支持双通道 DDR4 3200 内存。在 RGB 灯效支持上，包含 3 组 RGB LED 灯带插座和 2 组可控制式 LED 灯带供电，配合 RGB FUSION 2.0 工具可一键切换主板、风扇等 “光污染”区的灯效。风扇方面，提供 3 个风扇插座和 5 个温度传感器，配合 Smart Fan 5 风扇管理工具，可以更好的为主板、CPU、显卡等区域散热效果。

技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板配备了 1 个 M.2 SSD PCIe 4.0 插槽和 1 个 PCIe 4.0 x16 插槽，均有合金装甲保护。相比于 PCIe 3.0，PCIe 4.0 插槽信号稳定度与带宽，PCIe 4.0 规范可以提供高达 31.5GB/s 的带宽速度。

在 IO 面板接口配置上，拥有 1 个 PS 接口，4 个 USB 2.0 接口，1 个 DVI 接口，1 个 HDMI 2.1 接口，4 个 USB 3.2 接口，1 个千兆网口，1 组音频接口。所使用 HDMI 2.1 接口可向下兼容 HDMI 2.0 和 HDMI 1.4 接口，相比于 HDMI 2.0 18Gbps 的理论带宽速度，HDMI 2.1 带宽速度达到 48Gbps。

想要升级自己的主板或者未来想入手 AMD 处理器产品，还在犹豫是购买 B450, 还是 B550 的消费者，现在技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板是一个不错的选择时机。特别是 599 元的超值价，可谓是性价比的首选，超值价仅 2 天，7 月 20 日至 21 日，更有板 U 组合优惠活动同步开展