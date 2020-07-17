调研机构 LightCounting：2020 年以太网光模块市场呈现温和增长

7 月 17 日消息 日前，光通信知名市场调研机构 LightCounting 指出，云计算公司对大型数据中心等基础设施的大力投资，正成为光器件等产品又一个非常活跃的细分市场。

下图总结了 LightCounting 对云计算公司的光器件的销售预测。该细分市场在 2016 年增长了超过 50%，2017 年增长了 70% 以上。不过，在 2018 年下半年，一些主要云计算客户对光器件的需求开始放缓。此外，100GbE 产品价格的急剧下降也是 2018 年收入增长放缓和 219 年收入下降的原因之一。云计算细分市场在 2018 年只增长了 17%，2019 年下降了 13%。

2020 年初，新冠疫情带来了一系列新挑战。许多项目被推迟，包括新数据中心的建设等等。Facebook 将 200GbE 的部署计划推迟到 2021 年，但亚马逊和谷歌的 400GbE 部署似乎仍在按计划进行，预计 2020 年以太网光模块市场整体将呈现温和增长。中国云计算公司对 100GbE 光器件的需求很可能在今年创下新纪录。

随着全球范围内，反全球化情绪的日益高涨，LightCounting 预计区域性和全国性的云计算公司将在提供云计算服务方面发挥带头作用。不过，这些公司需要很多年的时间才能达到中国和美国领先的云计算巨头的规模，这也意味着光器件对云计算领域的销售增长将放慢。此外，新兴的人工智能应用和边缘数据中心为高速光器件（包括 AOC 和 DWDM）创造了新需求。