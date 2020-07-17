居家生活，你可以试试这些神器

一场突如其来的疫情让很多人宅家时间达到人生中的高峰，也改变了很多人的居家生活方式，购入家居用品或重新布置家居环境成为很多人的选择。越来越多的人更加关注健康，也有人更加注重替代日常家务劳动的家用电器，更有一大批吃货打开了新世界的大门，解锁了很多厨房神器。IT之家选择了一些带有后疫情时代烙印的代表家居用品，与大家分享。



空气炸锅

疫情期间，很多人秉着自己动手丰衣足食的宗旨，解锁了很多厨房电器和新食谱。根据最近央视的一项调查，各种厨房电器销量一路攀升。

这其中的空气炸锅是我个人认为最值得购入的厨房神器。它的优势在于十分 “快手”，操作步骤非常简单，只需要食材处理好放进去定好时间，拿出来的就是香喷喷的美食。而且相比烤箱它的制作时间要短很多，十到二十分钟就可以出炉。

空气炸锅不用一滴油，完全靠热风和空气压缩产生的热量炸熟食物，这种少油的烹饪方式更为健康。它的价格也十分友好，价位在几百到一千多不等，入手门槛很低。

新风机



这次的疫情也让我们越来越注重健康，特别是在雾霾严重的地区，呼吸健康是每个家庭都该注意的重要问题。在冬天的雾霾高发区居住过的人一定有这样的感受，开窗呼吸 PM2.5 超标的空气还是关窗闷出大量 CO2 让人难以抉择。特别是对于鼻炎患者来说，这种感受更加难以忍受，这时候就必须得靠新风机来续命了。

它的原理是从室外吸入新风到室内，同时进行高效滤网过滤新风中的 pm2.5，然后把室内污浊空气排出。因此能够做到在不开窗的状态下也能呼吸道过滤后的新鲜空气。充沛的新鲜空气能够让工作效率更高，睡眠质量也会有所改善。

如果你住在南方，新风机也会在回南天的时候派上用场，它的强制抽风会缓解空气中的潮湿。

洗碗机

在经常做饭的家庭里，谁来刷碗是个永恒的问题。特别是疫情期间足不出户，做饭频次增多也让洗碗变得越来越频繁。洗碗机的出现终结了诸如 “第一次去男朋友家里要不要刷碗”的问题，最重要的是它真的可以做到刷得比人干净，经过高压冲刷高温杀菌后的盘碗可以做到 99.99% 的除菌率。

需要注意的是在选购时要根据自己的家庭成员人数来选择不同的规格，4-6 人选择 13 套较为稳妥。

扫地机器人

现在有不少扫地机器人都支持扫拖一体，清理尘盒、换洗拖布远比自己扫地拖地来得轻松，石头扫地机器人 T7/Pro 同时支持远程控制，可以选择我们不在家的时候扫地拖地，Pro 在 T7 的基础上升级了 AI 避障系统，清扫路线更精准，还支持远程遥控时实时视频查看周边环境。远程远程语音控制让你或工作时也能通过 APP 控制扫地机器人打扫，工作生活两不误。推开门就能拥有干净整洁的家庭环境，幸福感满满。

洗手机

即使现在大部分地区已经复工复产，很多人仍然保留了疫情期间用洗手液洗手的好习惯。自动感应洗手机可以伸手感应出泡，避免了按压嘴式洗手液的频繁接触可能产生的细菌污染，从心理角度来说也感觉更为卫生。自动出泡也免却了洗手再次打泡的麻烦。

以上就是IT之家为大家推荐的家居好物，尽量大件小件都囊括了，个人用的和家庭用的也都有涉及，未必适合所有人，不过希望能有一两件让大家感兴趣；大家有哪些感觉不错的家居用品，也不妨在评论区交流讨论。