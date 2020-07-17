华为云联合虎牙发布昇腾 AI 内容审核解决方案

7 月 17 日，在华为云 2020 互联网 5G 创新峰会上，华为云联合虎牙等 5G+X 联创营伙伴，发布了三大联合创新解决方案。

其中，华为云联合虎牙发布了昇腾 AI 内容审核解决方案。基于昇腾全栈创新的能力，加强违规内容的审核与过滤。

华为云联合游爱速启发布”5G 云游戏互动直播解决方案 "。围绕 5G 新一代技术，共同打造了 “即点—即看—即玩”云游戏互动体验新模式。

华为云联合瞬玩科技发布基于云手机技术的 “5G 众播互动解决方案”。实现多人同屏操控、多地实时互动、多类终端兼容，为远程会议、在线教育、远程医疗等多场景提供新的互动体验模式。

“5G 将释放云与 AI 的洪荒算力，从新体验、新玩法、新商机三个方面重塑互联网。华为云将通过自身鲲鹏、昇腾、端云协同的三大优势，助力互联网应对 5G 创新的诸多挑战。”华为云中国区总裁洪方明表示。

据他介绍，截至目前，华为云已上线 200 + 云服务、190 + 解决方案，拥有瑶光 + ROMA + DAYU 以及鲲鹏 + 昇腾的硬核组合。与此同时，华为云 AI 已深入城市、制造、医疗等 20 + 行业和 5000 + 生产系统，得到科技部 “基础软硬件领域唯一的 AI 创新平台”的认可。华为云累计拥有了 4 亿 + 华为终端用户、建立了 580 + 数字政府、与 1.2 万 + 解决方案伙伴进行了合作。