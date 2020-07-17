微信：公众号视频现可发送弹幕

IT之家7月17日消息 根据腾讯微信团队的消息，公众号视频现已可以加弹幕，目前仅限安卓端，iOS 用户还要再等一下。

如下图所示，微信公众号视频底部出现了弹幕开关，安卓用户现已可以发送弹幕。

IT之家稍早前报道，微信黄脸 WeChat Face 3.0 表情现已推出，共16个，官方称微信黄脸3.0版本再次添加了更多的情绪。想要使用微信黄脸3.0的小伙伴，在表情平台搜索【微信黄脸3.0】添加即可。