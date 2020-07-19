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英国宣布禁用华为后，转投日本寻求合作发展 5G

2020/7/19 9:53:16来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 19 日消息 据《日本经济新闻》报道，英国政府正寻求日本帮助其建立 5G 网络

英国在周二决定禁止华为继续提供网络设备，并计划在 2027 年之前从其网络中撤下华为公司的所有设备。

英国方面称日本技术公司 NEC 和富士通可能取代华为成为其新供应商，其已要求日方提供支持以提高该网络的技术和成本效率。英国的目标是让日本公司与其他电信公司（如瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚）竞争，以促进适合英国电信公司采用的低成本产品的开发。

禁令宣布后不久，英国政府官员周四会见了日本政府机构的代表，包括国家安全秘书处及网络安全战略中心等。日方也承认有必要与英国公司合作开发 5G 技术。

华为，爱立信和诺基亚这三家公司控制着全球 5G 基站市场近 80%的份额，NEC 和富士通控制的比例不到 1%。尽管爱立信和诺基亚目前在英国占主导地位，但如果日本公司能够满足其质量要求并提供低成本产品，这无疑可以帮助其扩大在该国的市场份额。

NEC 的一位消息人士表示，公司已经在与英方进行 “讨论”，而富士通的一位消息人士则表示正在寻找在欧洲销售其产品的机会。

IT之家了解到，日本政府已经决定投资 700 亿日元（6.54 亿美元），以支持 NEC 等公司开发基站设备和骨干网络。资金来自独立行政机构新能源和工业技术发展组织。

过去，电信公司过去通常与一个供应商签约并从中独家购买设备。对于电信公司而言，转而选择不同的供应商也是巨大的财务负担，因为这样做需要更改规格。

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关键词：华为5G英国

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