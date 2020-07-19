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谷歌要求：安卓 11 相机默认不能设置为 “美颜”模式

2020/7/19 10:56:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月19日消息 随着计算摄影的兴起，智能手机相机拍摄的照片越来越脱离现实。无论是由于创意的色彩平衡，合成多张高清照片，使用AI塑造细节和清晰度，还是更常见的相机“美颜”增强，这些通常看起来都比真实照片更好。

但这种“虚假”的拍摄在国外社交媒体上受到争议，被指控造成各种病态现象，包括身体畸形增加，皮肤增白以及儿童成人饮食失调。

外媒XDA-Developers爆料，据一份泄露的文件称，谷歌似乎计划反对这一流行但有害的功能。

Google适用于Android 11的Android兼容性定义文档（CDD）最近泄露，建议的更改之一是禁止OEM厂商在相机应用中默认使用面部调整算法。

IT之家了解到，值得注意的是，这并不意味着安卓11相机应用不能具有“美颜”模式，只是相机应用不能将“美颜”模式作为默认模式，相机应用的默认值应该是原生相机版本。

[C-0-12]对于任何android。hardware.camera2.CameraDevice或android.hardware.Camera API必须确保不改变面部外观，包括但不限于更改面部几何形状、面部肤色或面部皮肤平滑度。

鉴于大多数用户不太可能对相机的默认设置进行任何更改，并且连苹果本身也开始在其照片应用中添加默认的面部修饰，因此该建议对于OEM和最终用户可能并不受欢迎。

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关键词：安卓11谷歌相机

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