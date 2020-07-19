消息称 “超大杯”版小米 10 不仅有 120W 超级快充，电池也比传闻大

随着火热的 8 月即将到来，下半年的旗舰手机大战也即将拉开帷幕，近期关于各大旗舰的爆料也是非常密集，尤其不少国产厂商在快充方面的巨大提升近日受到了广泛的关注。但是与快充紧密相关的电池容量却在很长一段时间内没有明显的增加，绝大部分机型仍保持着 4000-4500mAh 左右的容量。难道大电池和快充不能兼得吗？现在有最新消息，近日有数码博主爆料称小米在这方面有了新的突破。

据知名数码博主 @数码闲聊站 最新发布的消息显示，近期密集曝光的 “超大杯”版小米 10 新旗舰的续航体验完全没问题，比传闻中（4000mAh）要大。虽然他没有透露具体的电池容量，但参考此前小米 10 Pro 的 4500mAh 大电池来看，全新的 “超大杯”版小米 10 同样有望达到 4500mAh 乃至 5000mAh 的容量，配合已经实锤的 120W 超级快充，小米下半年的这款新旗舰的快充和续航表现均将非常抢眼。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的超大杯版小米 10 将由 90Hz AMOLED 屏升级为 120Hz AMOLED 屏，这是小米第一款 120Hz AMOLED 屏旗舰，搭载最新发布的骁龙 865 + 旗舰平台，其 CPU 频率达到了 3.09GHz，安兔兔总分达到了 646310 分。此外，该机还将在 1 亿像素四摄的基础上继续优化变焦能力，并有望首发搭载 120W 超级快充。

据悉，全新的小米 10 超大杯顶级旗舰将有望在 8 月底前与大家见面，目前已经获得了 3C 认证。考虑到此前小米 10 Pro 的起售价已经达到 4999 元，那么各方面性能进一步提升的超大杯版本的起售价必然将超过 5000 元，这将是小米史上大规模量产的机型中又一款冲击高端市场的旗舰新品，非常值得期待。