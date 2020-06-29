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张国全再回应小米 10/Pro 音频：从 DXO 版本到现在没有改变过

2020/6/29 14:47:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月29日消息 今天下午，小米手机系统软件部总监张国全微博发文表示，继续说小米10音频。上次测试，部分同学提出两个有差异的版本，我们约实验室做了测试，另外一些同学还是不满意，觉得选的对比版本不好，借着假期，实验室有时间，工程师就选用 DXO 版本，并且分别测试了 MI10/MI10 Pro，详细大家可以参考小米便签的内容。总结一下：从 DXO 版本到现在，所有音质的参数没有改变过，音响效果完全一样。

IT之家获悉，张国全表示，与大家沟通后，获得反馈大家说的都是主观感受，节前节后约到几个论坛同学和我们工程师现场听，也没发现有啥区别，所以我们就直接上实验室客观测试数据，这样大家一目了然。

因为涉及主观感受，大家每个人说得都是自己的感觉，我们大致总结可能有 2 个原因：

1. Mi6 作为一代神机，只要被提到，“共情”指数很高（Mi6“立体声”确实有一段时间版本有异常），Mi10 音效更好，大家想当然就要类比，这个完全理解，但音效实在太主观，所以请大家关注实验室客观数据

2. 小米 10 系列我们做了声音的智能场景选择，其中 “人声”效果中，声音响度相对大一点（为保证人声效果在低频有些失真，不过貌似很多用户更喜欢浓重的低音效果，即使失真一些）但我们挑剔的调音师，完全不能接受其他场景的失真效果，

大家如果真的喜欢低音 / 响度，可以把默认切换成 “人声”模式

也有朋友问，干嘛讲的这么细，还做这么多测试，因为到目前为止，小米 10 Pro 仍旧是 DXO 音频排名第一的手机，音效我们会始终重视！

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关键词：小米10小米10 Pro小米手机

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