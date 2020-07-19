海南首台国产计算机 “天玥”成功下线

IT之家 7 月 19 日消息 继重庆和沈阳之后，据新华社报道，海南省首台国产计算机 “天玥”日前在海口国产天玥计算机生产基地成功下线，海南在信息技术应用创新领域迈出新步伐，计算机生产制造实现零的突破。伴随首台 “天玥”成功下线，年产近 10 万台的生产线也顺利落成。

海南省工信厅相关负责人表示，海南首台国产计算机的下线是海南信息产业发展史上的重要事件，这意味着海南计算机的生产制造实现了从 0 到 1 的突破，将为海南新型基础设施建设提供重要基础，也将为高新技术产业发展带来良好的示范效应。.

IT之家获悉，“天玥”计算机是从国产芯片、操作系统等全部核心元器件完全自研的纯国产计算机，从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护全程可控。“天玥”计算机由中国航天科工集团第二研究院七〇六所自主研发，海南的生产基地位于海口的海南宝通实业公司。目前，位于海口的 “天玥”计算机生产基地已正式投产，年产近 10 万台，将主要面向华南地区推广、销售。

天玥计算机采用麒麟操作系统、适配国产处理器和国产昆仑固件。搭配国产办公软件，实现了产品从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。同时，产品硬件功能性能强，内部可通过 PCI-E 扩展插槽实现多种功能扩展，同时采用独立显卡及更高配置显卡，可提供 VGA、HDMI、DVI 多种显示接口，具有高速图形图像处理能力，支持高分辨率输出和双屏双通道显示，拥有标准化高速接口，可实现各种架构通用计算机接口的统一化与标准化。

“天玥”计算机搭载的银河麒麟与中标麒麟操作系统是麒麟软件有限公司旗下产品，操作系统产品可支持飞腾、龙芯、鲲鹏、海光、兆芯、申威六大国产 CPU 平台，软硬件兼容适配近万款，可以为客户提供安全、完善的国产化解决方案。