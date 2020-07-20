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遗憾！复工后抢到全国首张电影票观众已退票

2020/7/20 5:49:27来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 20 日消息 红星新闻消息，近日成都和平电影院成功售出影院复工后全国第一张电影票，影片为《哪吒之魔童降世》。不过昨日和平电影院柏经理称，抢到复工后全国首张电影票的购票观众已经退票，不清楚退票原因

IT之家此前报道，据成都和平电影院介绍，20 日复工当天一共放出 165 张票，17 日下午开售，当晚即全部售完

相关阅读：成都售出影院复工后全国首张电影票，影片为《哪吒之魔童降世》

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关键词：电影院

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