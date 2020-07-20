官方暗示 Redmi 10X Pro 亮银新配色将揭晓：难题解决，经典重现

5 月 26 日下午，小米系第一款双 5G 手机——Redmi 10X 系列正式发布，包括 Redmi 10X 和 Redmi 10X Pro 两个版本，提供凝夜紫、深海蓝、胧月金、星露白四种配色。现在有最新消息，近日 Redmi 官方发布预告，在 Redmi 10X Pro 原先配色的基础上，将于今天公布至少一款全新的配色，不出意外的话会是亮银版本。

根据官方发布的最新海报显示，Redmi 10X Pro 将有 “一波新配色”，配图是液体状的银色物质，这让网友们纷纷联想起多年之前的小米 6 亮银探索版，价格一度炒到 10 万元，但因极高的工艺难度，并未大规模上市销售。如果该推测属实的话，那说明经过这几年的技术积累，原先的技术壁垒应该基本得到解决，对该配色感兴趣的朋友终于可以圆梦了。

其他方面，Redmi 10XPro 正面采用的是一块 6.57 英寸三星 AMOLED 水滴全面屏幕，分辨率 2400x1080，支持 DC 调光、HDR10+，光感屏幕指纹。搭载了联发科天玑 820 处理器，基于 7nm 工艺制程打造，由 4xCortex A76 2.6GHz+4×Cortex A55 2.0GHz 组成，GPU 为 Mali-G57 MC5，支持 5G+5G 双卡双待、SA/NSA 双模 5G，同时还支持 5G 双载波聚合技术；后置 4800 万超清主摄 + 800 万超广角 + 800 万长焦 + 500 万微距四摄，拥有六款 AI 流光相机，前置 2000 万像素摄像头。内置一块 4520mAh 容量电池，支持 33W 疾速闪充技术。

据悉，全新配色版的 Redmi 10X Pro 将于近期与大家见面，不出意外的话会是与此前小米 6 的亮银探索版类似的配色版本，更多详细信息，我们拭目以待。