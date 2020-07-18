印度 Q2 中国智能手机品牌占 80% 份额，小米居销量排行榜首位

据国外媒体报道，市场研究公司 Canalys 本周五晚些时候发布的研究报告称，由于受到当前正在流行的新冠病毒疫情的冲击，印度第二季度智能手机发货量同比下降了 48%，创下印度智能手机市场十年来最大的单个季度下滑。第二季度，中国品牌智能手机在印度拥有近 80% 市场份额，并且销量前四名排行榜中，中国品牌占了三席，分别是排名第一、第二和第四的小米、Vivo 和 Oppo。

该研究公司表示，2020 年第二季度印度市场智能手机出货量约为 1730 万部，远远低于 2019 年第二季度的 3300 万部和 2020 年第一季度的 3350 万部。

出现这一下滑的原因主要归因于当前的新冠状病毒疫情，截止目前为止，印度新冠状病毒感染确诊人数已经超过 100 多万例。

为了遏制新冠病毒的传播，印度在 3 月底下令全国范围进入封锁状态，要求除了部分出售日用杂货的店铺以及药品的商店，全国各地所有的商店暂时停止运作。甚至诸如亚马逊和 Flipkart 在内的电商巨头，也被禁止销售智能手机和其他被政府归类为 “非必要”的商品。

为时很长的这一封锁状态一直持续到 5 月中旬，而在那之后，印度政府认为，其他商店和电商物品的配送服务可以在印度全国的大部分地区重新恢复运营。从印度政府封锁令的这一严格程度看，就可以明白印度第二季度智能手机市场下滑如此之严重的原因了。

相比之下，作为全球最大智能手机市场的中国截至 3 月份的第一季度，智能手机发货量同比仅下降了 18%。今年第一季度，是中国受到新冠病毒疫情影响最严重的时期。在第一季度，当印度基本上还没有受到新冠病毒疫情的影响时，印度的智能手机出货量同比增长了 4%。第一季度，全球范围智能手机发货量下降了 13%。预计今年全年全球范围智能手机出货量将下降 12%。

“对于印度智能手机市场来说，复苏之路艰难。”市场研究公司 Canalys 分析师马杜米塔 · 乔杜里（Madhumita Chaudhary）表示，“防疫封锁令一打开，销售商的销售将会立即冲高，但除了针对制造业相关监管新规定之外，生产工厂还面临员工短缺问题，这将导致生产量下降。”

尽管有防疫封锁令，小米公司在印度智能手机市场仍然保持着统治地位。据 Canalys 估计，自 2018 年末以来，小米一直是印度最大的智能手机销售商，截至 6 月份的今年第二季度，小米在印度市场的智能手机发货量为 530 万部，占据着印度智能手机份额 30.9%。

第二季度，中国另一家智能手机品牌 Vivo 在印度的发货量为 370 万部，拥有印度智能手机 21.3% 的市场份额，在当地智能手机销量排名榜中位列第二。韩国三星电子公司一度曾是印度智能手机市场的统治者，但第二季度其市场份额只有 16.8%，在销量排名榜中只位列第三。不过，三星电子公司一直在拓展印度市场，最近几个月该公司对印度又进行了大笔投资。第二季度，在销量排名榜中位列第四的是 Oppo。

近几周来，几乎每个智能手机销售商都在印度推出了智能手机新产品，都希望从疫情的停摆时间中尽快恢复过来。预计在下个月，各家智能手机销售商将会推出更多的智能手机新产品。

小米、Vivo 和 Oppo 等中国公司拥有印度智能手机接近 80% 的市场份额。

最近由于中印边境冲突，印度市场出现了抵制中国产品的情绪。但 Canalys 的乔杜里认为，中国这些智能手机公司将能够在很大程度上避免这种情绪，因为来自 “三星电子公司、诺基亚或者苹果的替代产品，几乎没有价格竞争力。”

Canalys 表示，苹果仅拥有印度智能手机市场 1% 的份额，该公司在印度前 10 名智能手机销售商中受到疫情的影响最小。该研究公司称，2020 年第二季度苹果 iPhone 发货量为 25 万部，同比仅下降 20%。