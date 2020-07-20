任天堂今晚十点举办迷你直面会：一大波 Switch 新游戏来了

IT之家 7 月 20 日消息 本周一，任天堂宣布将于北京时间今晚十点举办迷你直面会（Direct Mini），不出意外，今晚任天堂将揭晓 Switch 平台今年下半年的游戏看点。

根据外媒 Verge 整理的信息，有可能在今晚迷你直面会上亮相的新游戏有以下九款：

1、《银河战士 4》（Metroid Prime 4），Retro 开发。 2、《猎天使魔女 3》（Bayonetta 3），2017 年 TGA 上首次宣布，但至今没有对外展示。 3、《塞尔达传说：旷野之息 2》，去年 E3 宣布。 4、《真女神转生 V》（Shin Megami Tensei V），2017 年 1 月宣布。 5、《英雄不再 3》（No More Heroes 3） 6、《空洞骑士：丝之歌》（Hollow Knight Silksong） 7、《勇气默示录 2》(Bravely Default 2) 8、《女神异闻录 5 对决 : 幽灵先锋》(Persona5Scramble:ThePhantomStrikers) 9、《毁灭战士：永恒》（Doom Eternal）

IT之家了解到，对于下半年的游戏阵容，目前任天堂并没有公开表示其详细信息，以上内容并不一定准确。此外，上周知名任天堂咨询爆料人 Zippo 称，任天堂将于 7 月 20 的举行直面会，发布《超级马力欧纪念合集》和《超级马里欧 3D 世界 豪华版》。