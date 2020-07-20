eBay 拟 90 亿美元售出分类广告业务，今日或宣布交易

北京时间 7 月 20 日下午消息，据国外媒体报道，知情人士今日称，eBay 接近与挪威在线市场 Adevinta 公司达成协议，后者计划以约 90 亿美元的价格收购 eBay 分类广告业务。

知情人士称，这笔交易将以现金加股票形式进行，双方最早将于当地时间本周一宣布该交易。今日上午，Adevinta 公司股票已暂停交易，等待发布公告。

除了 Adevinta 公司，eBay 分类广告业务的其他竞购者还包括欧洲科技投资巨头 Prosus NV，以及一个由黑石集团（Blackstone Group）、私募股权公司 Permira 和 Hellman & Friedman 支持的独立私募股权财团。

知情人士称，目前 Adevinta 正与 eBay 商讨最终的条款，最早将于今日晚些时候宣布去交易，当然谈判也有可能拖延或破裂。

Adevinta 去年从斯堪的纳维亚（Scandinavian）媒体集团 Schibsted ASA 剥离出来，目标是进一步拓展其全球在线分类广告市场。

知情人士还称，将分类广告业务出售给 Adevinta 后，eBay 将获得合并后新公司（Adevinta+eBay 分类广告）的少数股权，这将使 eBay 能够从未来的股价上涨中受益。

eBay 今年 2 月曾宣布，将对其业务进行一次广泛的战略评估，并且正与多方就出售分类广告业务进行积极谈判。将来，eBay 将专注其核心的在线市场业务。