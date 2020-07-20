蚂蚁集团 AH 上市 6 大要点：估值超建行，马云有 50% 表决权

7 月 20 日消息，阿里巴巴旗下蚂蚁金服官宣启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作主力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。关于蚂蚁金服本次上市，有哪些核心要点：

1）概况：蚂蚁金融服务集团正式成立 2014 年 10 月 16 日，旗下的业务包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行（筹）等。蚂蚁金服每天的支付笔数超过 8000 万笔，其中移动支付的占比已经超过 50%，每天的移动支付笔数超过 4500 万笔，移动端支付宝钱包的活跃用户数为 1.9 亿个。

2）为上市铺路：今年两次传言蚂蚁金服港股上市，一次是 1 月，一次是 7 月。

根据阿里巴巴向港交所提交的招股书披露，2019 年 9 月，阿里巴巴以人民币 875 亿元获得蚂蚁金服 33% 的股份。紧接着，12 月 19 日蚂蚁金服宣布了新的人事调整：总裁胡晓明出任 CEO，井贤栋继续担任蚂蚁金服董事长。

不论是与阿里巴巴的股权关系明晰还是人事调整，这些举措都被解读为蚂蚁金服在为即将进行的 IPO 铺路。

3）关于估值：市场消息显示，蚂蚁金服本次上市，估值至少 2000 亿美元，跻身 A 股前四，港股前六，超过了建行（最新市值 1977 亿美元）

蚂蚁金服于 2015 年 7 月进行 A 轮融资，筹 18.5 亿美元（约 144 亿港元），市场估算其当时估值超过 450 亿美元；公司再于 2016 年 4 月进行乙轮融资，规模达到 45 亿美元，估值为 600 亿美元（约 4680 亿港元）。2018 年，被认为蚂蚁金服上市前最后一轮融资，融资 140 亿，远超市场预期，从最初的 50 亿到 80 亿到 100 亿，最后演变成最新的 140 亿天价融资，最新估值 1556 亿美元。

4）关于持股：此前新浪港股独家报道蚂蚁金服持股情况。根据阿里巴巴年报，阿里巴巴持股蚂蚁金服 33% 的股权，君瀚和君澳持有蚂蚁金服 50% 股权，而君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工，君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员。因此，阿里巴巴及阿里系成员大约持股蚂蚁金服大约 83% 的股权，目前马云持股蚂蚁金服 8.8%，拥有 50% 表决权。

5）蚂蚁最新情况：截至 2020 年 3 月 31 日止 12 个月期间，蚂蚁集团及其全球九个本地数字钱包合作伙伴所服务的全球年度活跃用户数量已经达到约 13 亿。截至 2020 年 3 月 31 日止 12 个月期 间，数字金融服务贡献了蚂蚁集团总收入的 50% 以上。

截至 2020 年 3 月 31 日，蚂蚁集团已经与在孟加拉国、中国香港、印度、印度尼西亚、韩国、马来西亚、 巴基斯坦、菲律宾和泰国的九个本地合作伙伴实现了战略合作。

自 2020 年 2 月以来，我们与蚂蚁集团实施了一系列 全面的财务和业务支持措施，包括提供无息流动资金贷款以及对所有天猫商家免去 2020 年部分平台服务年费。2020 年 4 月，公司启动了 “春雷计划 2020”，通过速卖通、Lazada、天猫淘宝海外等平台，助力中小外贸企业 出海，打造数字化产业带集群，加速中国农业领域的数字化转型，以及通过与蚂蚁集团及其伙伴合作持续帮助中小企业摆脱资金困境。

6）概念股一览：

港股概念股包括阿里巴巴、阿里影业、阿里健康、云锋基金、高鑫零售等。

A 股影响股名单如下：

润和软件（300339.SZ）：18 年 1 月与蚂蚁金融云签订战略合作协议，公司将旗下子公司北京联创智融金融行业应用软件移植至蚂蚁金融云技术平台上，集成蚂蚁金融云平台上提供的各种金融科技产品和服务，同时基于蚂蚁金融云技术平台搭建银行核心、互联网金融平台等应用系统；18 年 6 月，蚂蚁金服受让公司 5.05% 股份，同年 11 月，合作研发新一代分布式互联网核心产品。

新开普（300248.SZ）：19 年 1 月 6 日，新开普与蚂蚁金服全资子公司上海云鑫创业投资有限公司正式达成战略合作，上海云鑫成为新开普第二大股东。

科蓝软件（300663.SZ）：19 年 1 月，与蚂蚁金服战略合作，联合发布移动金融逸平台；3 月，蚂蚁金服子公司上海云鑫于 3 月 18 日通过大宗交易买入公司 3.4% 股份，与同一控制下主体恒生电子合计持股 8.41%。

中国人寿（601628.SS）：参股蚂蚁金服；持有蚂蚁金服 1.66% 的股份。

新华保险（601336.SS）：参股蚂蚁金服；持有蚂蚁金服 0.66% 的股份。

中国太保（601601.SS）：参股蚂蚁金服；持有蚂蚁金服 0.85% 的股份。

君正集团（601216.SS）：公司为天弘基金（余额宝发行方）的第三大股东，持股比例为 15.6%，蚂蚁金服持股 51%。

京能置业（600791.SS）：参股蚂蚁金服；

雄帝科技（300546.SZ）：蚂蚁金服合作；18 年 6 月，与支付宝签订合作协议，共建乘车码产业链。

宇信科技（300674.SZ）：19 年 3 月 11 日，互动平台称阿里云、蚂蚁金服为公司战略合作伙伴，旨在共同推进云计算、数字金融微服务。

海泰发展（600082.SS）：蚂蚁金服合作；实控人天津海泰控股的天津信托与蚂蚁金服全面战略合作。

华数传媒（000156.SZ）：蚂蚁金服参股；实控人为马云和史玉柱的杭州云溪投资合伙企业，以 65.36 亿入股公司获得 20% 股份。

张江高科（600895.SS）：参股蚂蚁金服；持有上海金融发展投资基金二期（壹）8.33% 股份，该基金为蚂蚁金服股东。