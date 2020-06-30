蚂蚁集团 CEO 胡晓明：网商银行已 3 倍完成马云设下的 5 年目标，将升级目标

6 月 30 日消息，蚂蚁集团 CEO、网商银行董事长胡晓明今日在网商银行小微金融合作伙伴大会上表示，未来五年，网商银行将升级目标，加大开放力度，通过走进供应链、农村，进一步提高小微贷款可得率，并通过与各大金融机构的合作，5 年发放 3000 亿贷款的免息券，持续为小微减负。

胡晓明公布了网商银行的 5 年成绩单：5 年来，网商银行累计服务了 2900 万小微经营者，包括网店、路边店、经营性农户。“这些小微经营者户均贷款 3.6 万元，80% 此前从未获得银行经营性贷款。”

据悉，这一成绩 3 倍于马云当初设下的五年目标，在 2015 年 6 月的成立典礼时，马云曾希望网商银行五年能服务 1000 万小微，成为全球服务小微最多的银行。

根据网商银行今日公布的数据：过去 5 年，科技发展使得中国 100 万以下小微贷款可得率大幅提升，全国小店贷款可得率超过 50%，仅网商银行无接触贷款累计服务过的小微经营者就超过 2900 万，户均贷款 3.6 万，80% 过去从未获得银行贷款，5 年前的空白地带正在被快速填补。

胡晓明首次披露了小店经济疫情期间的贷款表现，“即使在疫情这样的超级黑天鹅事件之下，中国小店的守信率仍高达 98%，这是超出预期的，证明小店经济的韧性非常强。”

在疫情发生后，网商银行与全国工商联及 100 家银行紧急成立的 “无接触贷款”助微计划 3 个月已服务 1000 万小微，提前完成半年目标。胡晓明表示，我们一直坚信，诚信与否与企业大小无关，小微企业并不缺信用，只是缺少发现他们信用的技术，他们在疫情期间的表现，证明了中国小微企业值得被相信，也证明了中国金融科技的发展水平。

不过，胡晓明坦言，这依然远远不够，小微企业和农户的融资缺口依然不小。

网商银行行长金晓龙透露，为了更好地服务小微，下一个五年，网商银行的核心战略是打造中国式开放银行，并已设定代号为 “1234”的四大新目标：让 1000 万小微享受供应链金融；与 2000 个涉农县区达成战略合作，实现贷款村村通；发 3000 亿贷款的免息券为小微减负；为 4000 万女性创业者提供资金支持。

胡晓明称，网商银行不仅是银行，更应是一家科技公司，区块链、卫星遥感、人工智能、云计算将是网商银行重点探索的科技领域。