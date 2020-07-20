三大运营商六月份成绩单：全网 5G 用户轻松破亿，联通依旧沉默

或许 2020 年并没有一个很好的开头，三大运营商第一季度的 5G 建设进度受到了疫情影响，但待疫情平稳之后，三家运营商迅速抓紧时间窗口，推动 5G 走向落地，并取得多项成绩。最直观的成绩就是刚刚发布的 2020 年 6 月份运营数据报告。报告显示，运营商的 5G 用户已经破亿。

虽然和 16 亿的移动电话用户数来说，5G 用户数占比还小，但是运营商能在一年多的时间就完成从 “0”到 “100000”的突破，这一成就可以说是值得铭记的里程碑式事件。毫无疑问，累计 7019.9 万 5G 用户的中国移动是这一事件贡献最大的运营商，中国电信 3784 万户的 5G 用户同样也值得称赞。令人遗憾的是，中国联通仍未公布 5G 用户，但这并不影响我国成为 5G 大国的事实。

传统业务增长趋缓 维持动态平衡状态

相比乘风破浪的 5G 业务，市场趋于饱和的 4G 业务和宽带业务成了无关紧要的 “后浪”。经过这些年的厮杀，这部分市场已经相对稳定，很难再有大的变数。包括今年上半年，三大运营商的移动用户、4G 用户和宽带用户增长都维持在一个动态平衡的状态。

数据显示，中国移动 6 月份净减移动客户数 24 万户，用户总数达到 9.46739 亿户。4G 客户数净增 218.4 万户，累计达到 7.59718 亿户。有线宽带当月净增客户数 192.1 万户，累计达到 1.97116 亿户。

6 月份，中国电信移动用户数净增 227 万户，移动用户数累计 3.4347 亿户。当月，中国电信有线宽带用户数净增 79 万户，有线宽带累计用户数 1.5414 亿户。

中国联通移动出账用户 6 月净增 78.3 万户，累计达到 3.095 亿户；移动出账用户本年累计净减 894.7 万户。其中 4G 用户当月净增 250.3 万户，累计到达 2.61 亿户，4G 用户本年累计净增 697.5 万户。固网宽带用户当月净增 33.5 万户，累计用户达 8587.8 万户。固网宽带用户本年累计净增 240.0 万户。

从上半年发布的数据来看，中国移动和中国联通的移动用户增长已经难以和中国电信抗衡，尤其是上个月中国移动的移动用户出现了负数。值得注意的是，从去年 11 月至今，携号转网政策已落地超过大半年，从今年年初公布的数据来看，仅中国电信的净携入为正值，中国移动和中国联通均有不同程度的用户流失。

工信部日前表示，当前全国 “携号转网”服务总体平稳，申请服务的用户量快速上升，已为 940 万人次提供了 “携号转网”服务。从这半年的的运营数据来看，携号转网的影响对中国联通影响最大，在携号转网与 5G 叠加的时代，用户们选择用脚投票，在选择运营商时，不单单只考虑套餐资费，更注重运营商的服务质量，网络速率、权益生态等多重因素。

4G 业务方面，随着运营商 2G/3G 退网速度的加快，这一部分用户群正在向 4G 转移。上半年，运营商的 4G 用户呈现连续正增长，虽然中国电信已经停止公布 4G 用户数据，但是从其一直增长的移动用户来看，4G 用户的增长量也相当可观。然而，4G 的战场已经结束，根据工信部 2020 年 5 月数据统计，4G 用户占比达到 80%，也就是说，各大运营商的用户增长已触及天花板。

宽带业务方面，在 “宽带中国”战略支持下，以 “光进铜退”为切入点，我国的宽带建设走上了超高速发展的通道。随着城市和农村覆盖范围的不断扩大，在中国移动 “免费”赠送的推动下，我国的宽带用户规模出现了爆发式增长。2016 年和 2018 年，入场不久的中国移动就分别超过中国联通和中国电信，成为宽带市场上的新霸主。同时，中国移动还在不断蚕食联通和电信的市场份额。从数据来看，上半年，中国移动宽带用户竞争势头依然强劲。

5G 用户增长势如破竹 市场重回理性

去年 6 月，我国颁发了四张 5G 牌照，5G 建设如火如荼地开启。据工业和信息化部统计显示，我国 5G 基站以每周 1 万多个的数量在增长。目前，运营商已建成的 5G 基站超过 25 万个，预计今年年底，我国将建设 5G 基站超过 60 万个，覆盖全国地级以上城市。

运营商是 5G 建设的主力军。从用户角度来看，6 月份，中国移动净增 5G 套餐客户数 1459 万户，5G 套餐客户数累计达到了 7019.9 万户； 中国电信 6 月 5G 套餐用户净增 779 万户，5G 套餐用户累计 3784 万户。

目前，三大运营商正在全力拓展 5G 用户，但是和以往不同，在 5G 市场，三大运营商较为理性，都有各自的发展之道。网络的质量和速度是说服用户使用其 5G 的最基本条件。在 5G 建网策略上，运营商纷纷选择了共建共享，2019 年 9 月，中国联通与中国电信宣布共建共享 5G 网络，双方分别发挥各自在南北方的地域优势和客户优势，大大降低网络建设成本和后续的市场推广成本。今年 5 月 20 日，中国移动也宣布与中国广电共建共享 5G 网络。中国移动通过共建共享获得了 700MHz 黄金频段，能更好地建设偏远地区，以此继续扩大自己的市场份额。

运营商展开对决的武器，首当其冲地就是 “5G 套餐”。但是好在运营商已经告别价格战。目前三大运营商所推出的 5G 套餐产品套内流量及通话内容基本一致。日前，运营商还选择和流量明星合作，推出了各自的 5G 套餐。6 月 22 日，中国移动宣布蔡徐坤担任动感地带 5G 合伙人，并开启动感地带首张明星联名卡 --M-ONE 卡。7 月 11 日，中国联通携手鹿晗推出的 “福鹿相伴卡”。这些操作成功圈了一波年轻粉。

不仅如此，运营商还盯上了和 5G 套餐匹配的 5G 手机。日前，中国电信宣布集采超过 18 万台国产 5G 手机。终端是促进 5G 用户增长的关键一环，中国电信认为，5G 让行业又一次站在代际切换的机会窗口，5G 终端的发展存在市场空间、业务空间和改进空间。中国电信预测，5G 换机市场空间在 2020 年行业有 1.7 亿台。

在 5G 时代，运营商意识到了无底线的价格战不能为行业、客户创造新的价值，只有回归到价值竞争，寻找新的品牌价值点，提升产品创新，才能在 5G 时代建立自身品牌亮点，吸引用户。