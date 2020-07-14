中国联通实人认证智能识别服务招标：预算 563 万元

来自联通官方消息显示，中国联通软件研究院日前正式启动实人认证智能识别服务招标，项目采购总预算 563 万元（不含税），其中 2020 年预算 225 万元（不含税），2021 年预算 225 万元（不含税），2022 年上半年预算 113 万元（不含税）。

公告显示，此次采购的服务主要包括四个方面，分别为：监控告警及故障处理；前端及后端的服务保障；业务咨询及处理和常态及紧急版本发布。

本项目设置最高投标限价，以 2020 年全年工作量为报价模型，最高投标限价为 2020 年预算 225 万元人民币（不含税），投标人 2020 年下半年不含税投标总价不得高于最高投标限价，否则投标将被否决。2020 年投入总工作量合计不低于 64 人月，其中高级及以上级别人员工作量不高于 26 人月，否则投标将被否决。

此外，中国联通要求投标人具备自 2017 年 1 月 1 日至投标截止日以来的相关业绩，应当满足下列要求：须提供 2017 年 1 月 1 日起至投标截止日期间人工智能（AI）类、图像识别类、智慧城市类、视频大数据处理类、云服务类、物联网类业务项目案例 1 个或以上。须保证上述每个案例合同金额（含税）不得低于 300 万元。