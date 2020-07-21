不止 Galaxy Note20/Fold 2！三星：8 月 5 日 Galaxy Unpacked 大会将发布 5 款新品

北京时间 7 月 20 日晚间消息，据国外媒体报道，三星电子总裁兼移动通讯部门主管卢泰文（TM Roh）今日透露，三星将在 8 月 5 日举行的 “Galaxy Unpack”发布会上发布五款新产品。

受疫情的影响，今年的三星 “Galaxy Unpack”大会将以线上形式举行。届时，预计三星将发布一系列新的移动设备，包括新一代旗舰手机 Galaxy Note 20。

今日，三星电子总裁兼移动通讯部门主管卢泰文在一篇博客文章中称，在 8 月 5 日的 “Galaxy Unpack”大会上，三星将发布五款新产品。卢泰文并未透露具体是哪五款新产品，但基于历史记录以及三星的暗示，新一代大屏旗舰智能手机 Galaxy Note 20 必不可少。

据媒体之前的报道，此次即将发布的 Galaxy Note 20 将至少包括两个型号的产品，分别为 Galaxy Note20 和 Galaxy Note 20 Ultra。至于是否发布 Galaxy Note 20 +，目前尚不确定。

其中，Galaxy Note 20 配备 60Hz、1080P 屏幕，电池容量为 4000mAh，支持 25 瓦快充；而 Note 20 Ultra 采用 2K 120Hz 屏幕，电池容量 4500mAh，后置摄像头为 108MP+12MP+13MP 潜望长焦的组合。三个型号产品都将搭载高通骁龙 865/Exynos 990 处理器。

除了 Galaxy Note 20，其他四款产品很可能为 5G 版 Galaxy Z Flip 折叠屏手机、新一代 Galaxy Fold 折叠屏手机、 Galaxy Watch 3 智能手表和 Galaxy Buds Live 无线耳机。

报道称，Galaxy Watch 3 包括 1.2 英寸和 1.4 英寸两种屏幕尺寸，其中 41 毫米的 Galaxy Watch 3 将采用 1.2 英寸屏幕，而 45 毫米版本采用 1.4 英寸屏幕，支持 LTE 和 GPS 连接，以及 IP68 防水。

根据三星的宣传视频，Galaxy Buds Live 无线耳机外观看上去小巧精致，形似蚕豆，共有黑、白、金三种颜色供用户选择，呈现金属质感。

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