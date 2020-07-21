影院归来首日票房超 350 万：有票价低至 3 元，但总要开始

在停摆近半年后，电影院终于开门了。

7 月 16 日，国家电影局发布通知称，低风险地区电影院在各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 20 日起有序恢复开放营业。就职于山西一家影院的黎未告诉新浪科技，这则通知一出立刻在朋友圈刷屏。“一直等待的人很多，也都算有一些安慰了。”

图源：国家电影局官网

随后，《第一次的离别》《妙先生》等多部影片宣布定档，2020 年上海国际电影节同步官宣…… 对电影行业的从业者来说，每一个都是好消息。

尽管如此，电影院的全面重启并没有观众想象中那么快。据新浪科技了解，7 月 20 日，包括北京、西安、沈阳、长春、海口等地在内的影院尚未复工。就读于长春一所高校的邓芸在社交平台发问：“我们已经是低风险了，为什么还轮不到我们，不是新片我也愿意去看！快开门啊！”

黎未所在的影院就是其中之一。她解释称，国家电影局通知下发后，还需要各地有关部门给出具体文件，逐步推进。“省里文件还没下来，一周已经算快的了，感觉起码得到月底。”

但不论怎样，放映厅的灯终于能够亮起了。

复工首日情况如何？多地尚在准备阶段

国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室旗下中国电影票房 App 数据显示，7 月 20 日全国电影票房达 350.46 万元，其中《第一次的离别》票房达 152.03 万元，票房占比为 43.38%，排片占比为 31.36%。据灯塔专业版，当日全国影院共售票 15.79 万张。深圳 CGV 影城（壹方城 IMAX 店）、南京新街口国际影城（德基广场 IMAX 店）和 UME 影城（成都成华店）3 家影院的观影人次超过 1000。

图源：中国电影票房 App

在国家电影局通知的附件中，《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》对影院复工做出了细致且明确的要求。其中指出：售票全部采取网络实名预约，保证陌生观众间距 1 米以上，每场上座率不得超过 30%，电影放映场所原则上不售卖零食和饮料，影厅内原则上禁止饮食，日排片减至正常时期的一半，观影时间每场不超过两个小时。

据钱江晚报报道，浙江奥斯卡电影大世界在零点场放映了新片《第一次的离别》，这也使它成为了全国第一个复工的影院。根据要求，原本能坐 109 人的影厅只开放了 32 个座位（含 3 个情侣座）。江苏中影国际影城工作人员杜嘉曦向新浪科技透露，各地复工执行标准或有不同。“当然，完全隔开是最保险的。”

上海百丽宫影城（IMAX 环贸 iapm 店）的新片海报 图源：新浪科技

新浪科技走访发现，上海百丽宫影城（IMAX 环贸 iapm 店）摆出了《我在时间尽头等你》的宣传海报，后者和《荞麦疯长》一道，已定档七夕。不过，晚高峰的观影人数并不多，几位观众间隔排队购票，桌面放有酒精凝胶和测温枪，工作人员均佩戴口罩，手戴一次性塑料手套。

上海百丽宫影城（IMAX 环贸 iapm 店） 图源：新浪科技

复工首日，有影院迈出了拥抱观众的第一步，但依然有影院仍处于准备阶段。黎未的领导在看到复工通知后立即给员工同步了消息，并就复工准备召开了会议。“我们讨论了一下午，也是有点发愁。”黎未称，影片陆续定档，但尚未收到执行的具体政策，加上密钥硬盘还需要继续等待，因此现在只能把想到的事项准备好。

从事电影发行工作的储栋也认为，尽管国家电影局在通知中称 7 月 20 日起恢复开放营业，但这只是开始，通过当地主管部门检查、正式确定放映的影片、获得密钥等一套流程下来其实是很复杂的，至少需要一周时间。“留给影院准备的时间是比较少的，而且还有一些影院可能需要重新招聘或开业装修，如果全面有序恢复的话，应该要到月底。”储栋说道。

开门即亏损 票价低至 3 元

而复工只是第一步，对多数影院而言，在当前的上座率情况下，开门即亏损已成定局。

影院属于重资产经营，固定成本巨大、回流周期长且高度依赖现金流。杜嘉曦向新浪科技解释，租金是影院的大头，复工后如果能够在一定程度上解决租金问题，也许可达到小亏状态。这对私营影院来说并不容易，政策的扶持就显得至关重要。他提到了苏州市政府推出的影院复工贷产品——7 月 8 日，苏州市委宣传部联合市财政局、市文广旅局、市金融监管局、苏州银行和苏州国发融资担保有限公司发布 “苏影复业贷”，苏州银行总计提供 1 亿元专项授信额度，专项用于影院支付房租、发放员工工资等。

疫情前杜嘉曦和同事们开会讨论 图源：受访者提供

但对个人而言，挣扎难免。停工在家的半年，杜嘉曦经常浏览影院复工群内的消息，也会去刷微博的影城复工超话。复工无望的日子里，他多次尝试转行，做过房产中介，当过面包店店员，最难时还送过外卖。“外卖我到现在还在做，都是付出时间成本，在家里闲着这段时间也是给自己创收。”疫情期间大部分影院员工或遭遇裁员，或领取按照当地最低工资标准发放的薪水。杜嘉曦认识的不少影院店总同样面临着巨大压力，有人薪水最低时只有 800 元，他们也不得不暂时告别影院，转型为外卖骑手、保险业务推销、叮咚买菜送货员等。

▲ 7 月 20 日影院复工相关微博热搜

复工首日，苏州大盘 70 余家影院有 10 余家开业。在杜嘉曦看来，上座率和观影时间存在限制，而影院行业有别于通常意义上的消费品，大概率并不会出现所谓的报复式观影。他打了个比喻：“影院处于影视产业的末端，相当于陈列电影的货架，上游是投资方、导演、演员、制片方、发行、院线，线上售票还涉及到第三方平台的服务管理费，线下再除去水电费、租金、人员等成本，最后影院剩下的钱真的不多。”何况零食和饮料禁止售卖——卖品正是影院最赚钱的部门。现制食品如爆米花、可乐等毛利率超 80%，袋装食品、瓶装饮料等则在 50%-60%，卖品带来的利润远比影院票款多。但即使影院票款微薄、无法经营卖品，影院依然推出了低价促销活动，9.9 元并不是最低，还有 5 元、3 元的电影票在售。

图源：受访者提供

杜嘉曦解释，低价促销更多的是为了宣传和引流，因为电影院复工并非人人知道，现在要做的是抓紧推广，让更多的人意识到影院是真的复工了。“对于复工，大家心里有一定预期，所以其实不会特别失落，员工有工作机会、投资人能保证影院运营、资金得到运转就很好了。”

大体量尚无 或蹲守国庆档

截至发稿，《唐人街探案 3》在灯塔影片库中 “想看数”排名第二，也是前十名中唯一一部尚未上映的影片，并与《夺冠》《姜子牙》分列 7 月 20 日淘票票想看榜前三。

图源：大地院线

事实上，在目前已确定放映的影片名单中，新片寥寥无几。电影行业分析人士闻笛指出，在复工初期，老片复映是片源主力，部分体量较小的新片也倾向于选择在这一阶段定档，其借机宣传的目的或许更多一些。当复工进入一个月后，中体量影片进场，至于大体量影片，大概率会蹲守国庆档、贺岁档或 2021 年春节档。此外，海外疫情不容乐观，因而海外大片同步的可能性较小。

杜嘉曦同样更看好国庆档，他强调，暑期档的文艺片和此前积压的影片相对会多一些，业内希望看到拉动市场的重磅影片出现。“国庆档期间观众一般期待那些提振心情的影片，当下大家都在等待《花木兰》，而且上海国际电影节相当于一个风向标，因为现在基本没有影院试映，影院并不太好进行预判。”

热情有之，也不乏受疫情反复影响而持续观望的人。对此，闻迪的心态很好，基于电影的强社交属性以及人们对线下社交场景的需求，他坚信随着影院复工的进行，会有越来越多的观众走进电影院。“个人判断，随着全国疫情病例清零，到九月电影行业就应该回归到正常状态，更好地迎接国庆档的到来。”谈及片单，他表示，无需对未来的片单抱有担忧，也相信随着和各片方的沟通，电影行业能在保证安全的状态下迅速恢复市场信心。“不能说两个月后达到正常情况，所以现在两个月就别开了，如果吃到四个馒头才饱，那么前三个就不重要吗？”

经历了复工、暂停复工以及各种小道消息带来的心情波动，杜嘉曦现在已经足够平和。“坚持到今天的影院都对复工后可能出现的状况具有一定了解，亏肯定是要亏的，但一直不复工就是一直拖着，开总比不开好。”他坦言，影院停摆，明星可以转向直播带货，收入依然有所保障；导演们筹备一部影片可能需要几年，100 多天似乎也可以坚持。但影院的工作人员都是普通人，他们有房贷、车贷，上有老人、下有子女，失去了工作也就失去了生活来源。“希望影视行业的从业者能够得到多一点的理解，当然，最大的前提是疫情千万不要再反复了，一定要控制住。”他说道。