AMD 发布 Ryzen 4000 系列桌面 APU，联想惠普等将推出整机

IT之家 7 月 21 日消息 根据 AMD 官方消息，今天，AMD 面向消费和商用市场推出搭载显卡的 7nm 制程 x86 台式机处理器。

AMD 表示，全新 AMD 锐龙 4000G 系列台式机处理器为消费者、游戏玩家、流媒体工作者和内容创建者带来令人印象深刻的性能飞跃和能效提升。采用 PRO 技术的 AMD 锐龙 4000 系列台式机处理器专为现代商用 PC 设计，提供企业级解决方案、先进技术和多层安全功能。

参数一览：

AMD 表示，凭借内建 Radeon 显卡带来的出众性能和完美视觉效果，消费者现在无需使用独立显卡即可在锐龙 4000 G 系列处理器品牌 PC 上享受发烧级游戏和内容创作性能，AMD 锐龙 4700G 台式机处理器提供的多线程处理能力最高可达前代产品的 2.5 倍。此外，全新 AMD 速龙 3000G 系列台式机处理器采用与高性能 AMD 锐龙台式机处理器家族相同的 “Zen”核心架构和 Radeon 集成显卡，为入门级 PC 提供出色性能和先进功能。

全新AMD锐龙PRO 4000系列和速龙PRO 3000系列台式机处理器专为现代商用环境打造，为现代商用PC提供全新标准。它们兼具先进性能和现代化安全功能，提供多层保护，旨在适应当今快节奏的远程工作商务环境。基于AMD的企业系统凭借AMD Memory Guard（内存保护）和AMD Secure Processor（安全处理器）等安全功能以及无缝可管理性，可以确保企业级规模的简单化管理，并提供可靠的安全性。

IT之家了解到，AMD锐龙4000G系列台式机处理器预计于2020年第三季度上市，由包括联想和惠普在内的OEM合作伙伴推出相应整机。

AMD锐龙PRO 4000系列台式机处理器将于2020年7月21日上市，由系统集成商推出相应整机。而OEM合作伙伴相关机型也将于今年秋季上市。