世界最小安卓 10 手机 Jelly 2 发布，屏幕仅 3 英寸

IT之家 7 月 21 日消息 今天 Unihertz 公司推出了一款众筹新品——Jelly 2，这是目前世界上最小的搭载 Android 10 系统的 4G 手机。

Jelly 2 是 Unihertz 第一款手机 Jelly 的继任者，2017 年的初代 Jelly 采用了 2.45 英寸屏，导致其软键盘几乎无法使用，电池续航也很糟糕，Jelly 2 修复了这两个问题。

Jelly 2 采用了更大的 3 英寸 480x384 屏幕，虽然仍然很小，但 20% 左右的尺寸增加带来很大的差异，进行一些轻度打字操作还是可以的。

性能方面，Jelly 2 搭载了联发科 Helio P60 处理器，估计够用了，毕竟这么小的屏幕，不值得尝试硬核多任务。该机有一块 2000mAh 的电池，以安卓手机的标准来看，这块电池很小，但估计对于这款小屏手机也是够用的。

摄像头方面，该机背面有一个 1600 万像素的传感器，还有一个 800 万像素的传感器用于自拍，估计也就是可用而已。

其它方面，这款手机的厚度为 16.5 毫米，放在手里就像一块鹅卵石，后置指纹传感器，据外媒称体验很糟糕，还不如没有。手机内置 6GB 的 RAM 和 128GB 的存储空间，有一个耳机插孔，可以只把它作为一个紧凑的 MP3 播放器来用。

IT之家了解到，Jelly 2 在 Kickstarter 定价 129 美元（约 901 元）起 , 作为备用机或许可以考虑。