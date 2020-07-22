德州仪器第二季度营收 32.39 亿美元：净利润 13.80 亿美元，同比增 6%

北京时间 7 月 22 日凌晨消息，德州仪器今天公布了 2020 财年第二季度财报。报告显示，德州仪器第二季度营收 32.39 亿美元，比去年同期的 36.68 亿美元下滑 12%；净利润为 13.80 亿美元，比去年同期的 13.05 亿美元增长 6%。德州仪器第二季度业绩超出华尔街分析师预期，对第三季度业绩的展望也超出预期，推动其盘后股价上涨近 1%。

主要业绩：

在截至 6 月 30 日的这一财季，德州仪器的净利润为 13.80 亿美元，比去年同期的 13.05 亿美元增长 6%；每股收益为 1.48 美元，较去年同期的每股收益 1.36 美元增长 9%，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期德州仪器第二季度每股收益将达 0.87 美元。

德州仪器第二季度营收 32.39 亿美元，比去年同期的 36.68 亿美元下滑 12%，但仍旧超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期德州仪器第二季度营收将达 29.4 亿美元。

德州仪器第二季度毛利润为 20.82 亿美元，低于去年同期的 23.60 亿美元。德州仪器第二季度运营利润为 12.28 亿美元，比去年同期的 15.06 亿美元下降 18%。

德州仪器第二季度研发支出为 3.79 亿美元，相比之下年去年同期为 3.90 亿美元；销售、总务和行政支出为 4.01 亿美元，相比之下去年同期为 4.20 亿美元；并购支出为 5000 万美元，相比之下年去年同期为 8000 万美元；重组及其他支出为 2400 万美元，相比之下年去年同期为 - 3600 万美元。

2020 财年第二季度，按照业务类别划分，德州仪器模拟产品营收为 24.34 亿美元，比去年同期的 25.34 亿美元下滑 4%；运营利润为 10.53 亿美元，比去年同期的 11.08 亿美元下滑 5%。德州仪器第二季度嵌入式处理产品营收为 5.46 亿美元，比去年同期的 7.90 亿美元下滑 31%；运营利润为 1.25 亿美元，比去年同期的 2.65 亿美元下滑 53%。德州仪器第二季度其他产品营收为 2.59 亿美元，比去年同期的 3.44 亿美元下滑 25%；运营利润为 5000 万美元，比去年同期的 1.33 亿美元下滑 62%。

其他财务信息：

德州仪器第二季度来自于运营活动的现金流为 17.20 亿美元，资本支出为 1.30 亿美元，自由现金流为 15.90 亿美元。过去 12 个月，德州仪器来自于运营活动的现金流为 63.17 亿美元，比去年同期的 71.54 亿美元下降 12%；资本支出为 6.03 亿美元，比去年同期的 12.28 亿美元下降 51%；自由现金流为 57.14 亿美元，比去年同期的 59.264 亿美元下降 4%；自由现金流在营收中所占比例为 41.7%，相比之下去年同期所占比例为 38.9%。

德州仪器第二季度派发的股息总额为 8.23 亿美元，回购的股票总价值为 8.82 亿美元，也就是向股东返还的现金总额为 17.05 亿美元。过去 12 个月，德州仪器派发的股息总额为 32.26 亿美元，比去年同期的 27.84 亿美元增长 16%；回购的股票总价值为 34.68 亿美元，比去年同期的 52.24 亿美元下降 34%；向股东返还的现金总额为 66.94 亿美元，比去年同期的 80.08 亿美元下降 16%。

业绩展望：

德州仪器预计 2020 财年第三季度营收为 32.6 亿美元到 35.4 亿美元，每股收益为 1.14 美元到 1.34 美元，均超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，26 名分析师此前平均预期德州仪器第三季度每股收益将达 0.99 美元，营收将达 30.9 亿美元。

股价变动：

当日，德州仪器股价在纽约证券交易所常规交易中下跌 1.10 美元，报收于 135.48 美元，跌幅为 0.81%。在随后截至美国东部时间周二下午 4 点 46 分 (北京时间周三早上 4 点 46 分)为止的盘后交易中，德州仪器上涨 1.27 美元，至 136.75 美元，涨幅为 0.94%。过去 52 周，德州仪器最高价为 137.65 美元，最低价为 93.09 美元。