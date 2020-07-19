内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Mac之家>Mac新闻

曝苹果首款 “Apple Silicon”芯片为 12 核，新 MacBook Pro 将搭载

2020/7/19 16:53:08来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 19 日消息 根据外媒 WccfTech 援引爆料者 Apple RUMORs 的消息，苹果首款 “Apple Silicon”ARM 芯片为 12 核设计，新 MacBook Pro 将搭载。

WccfTech 称，这款 12 核芯片将拥有 8 个性能核心和 4 个效率核心，预计第一个使用它的产品是 13 英寸的 MacBook Pro。

外媒指出，以 Mac mini 上的 A12Z 为例，尽管该芯片通过苹果的 Rosetta 2 运行应用程序会造成性能损失，但它还是击败了Surface Pro X，GPU 在 OpenCL 测试中击败了 Ryzen 5 4500U 和 Core i7-1065G7 的核显。因此，12 核的苹果 Apple Silicon 芯片片不仅在计算和图形性能方面具有强大的实力，而且 13 英寸的 MacBook Pro 主板也会更小，电池续航时间将比之前采用英特尔处理器的产品更长。

IT之家曾报道，早在 4 月份，彭博的一份报道就指出，新一代 Mac 处理器将基于 5 纳米工艺，有 8 个高性能核心，代号为 Firestorm，至少有 4 个节能核心，代号 Icestorm。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果芯片MacBook

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    