曝苹果首款 “Apple Silicon”芯片为 12 核，新 MacBook Pro 将搭载

IT之家 7 月 19 日消息 根据外媒 WccfTech 援引爆料者 Apple RUMORs 的消息，苹果首款 “Apple Silicon”ARM 芯片为 12 核设计，新 MacBook Pro 将搭载。

WccfTech 称，这款 12 核芯片将拥有 8 个性能核心和 4 个效率核心，预计第一个使用它的产品是 13 英寸的 MacBook Pro。

外媒指出，以 Mac mini 上的 A12Z 为例，尽管该芯片通过苹果的 Rosetta 2 运行应用程序会造成性能损失，但它还是击败了Surface Pro X，GPU 在 OpenCL 测试中击败了 Ryzen 5 4500U 和 Core i7-1065G7 的核显。因此，12 核的苹果 Apple Silicon 芯片片不仅在计算和图形性能方面具有强大的实力，而且 13 英寸的 MacBook Pro 主板也会更小，电池续航时间将比之前采用英特尔处理器的产品更长。

IT之家曾报道，早在 4 月份，彭博的一份报道就指出，新一代 Mac 处理器将基于 5 纳米工艺，有 8 个高性能核心，代号为 Firestorm，至少有 4 个节能核心，代号 Icestorm。