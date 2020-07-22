一张图看懂联想拯救者电竞手机 Pro

IT之家 7 月 22 日消息 联想拯救者电竞手机 Pro 今晚正式发布，首发骁龙 865 Plus 处理器，配备了 144Hz 的高刷新率屏幕，采用双 Type-C 接口，支持 90W 快充。价格方面，联想拯救者电竞手机 Pro 8GB+12GB 3499 元，最高配的 16GB+512GB 售价 5999 元。

官方一图看懂：

IT之家了解到，联想拯救者电竞手机 Pro 今天开启预售，8月5日开卖。

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