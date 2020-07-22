【IT之家评测室】ROG 游戏手机 3 上手，270Hz 触控采样率打游戏有多爽？

每年 7、8 两月，高考结束学生放假，又到了游戏手机的 Show Time。虽然今年又有新的选手加入比赛，但游戏手机中令我印象最深刻的，还是 ROG。第一个超频 CPU、第一个侧边肩键、第一个背夹风扇、第一个游戏宏映射，还有一堆多到需要 24 寸旅行箱才装得下的配件，在 2018 年真的是出道即颠覆，彻底改变了人们对于游戏手机的刻板印象。2 年后，ROG 游戏手机已经进化到了第三代，这次的 ROG 游戏手机 3 又将带来怎样的惊喜呢？IT之家第一时间拿到了这台手机，接下来就赶紧跟着水水一起来看看吧。

包装与配件

这次的媒体机依旧采用手提行李箱进行包装，非常具有辨识度。

箱子里除了手机包装盒，还有一个 RGB 炫光智能保护壳以及酷冷风扇 3 当然，高配版的手机包装盒里有附带酷冷风扇 3 代。我们先单独说下两个配件。

左：ROG 游戏手机 2，右：ROG 游戏手机 3

这个 ROG 定制款智能炫光手机壳相比 2 代的设计更加时尚和赛博朋克风，尤其是背部面积超大的孔状镂空 RGB Logo，在套上手机并启用 X 模式灯效之后，网格之中就能看到大大的 RGB 败家之眼和 ROG 字母 Logo。

它的侧边也有一些变化，二代保护壳的左右两侧都是全开放的，而三代右侧部分的上下均有部分面积被包裹了起来。

左：ROG 游戏手机 3，右：ROG 游戏手机 2

和二代一样，套上手机壳后系统也会自动识别并匹配专属主题，而且还可与酷冷风扇 3 兼容，一起套在机身上面。

至于酷冷风扇 3，它的体积比上一代更大，可重量并没有因此增加。这个背夹风扇最大的变化就是背部增加了一个简易支架，平时可以将手机横向立在桌面。虽然二代风扇也能办到，但不是非常稳定。另外，由于风扇正对着手机的 CPU 和 5G 芯片的位置，也能够快速降低手机表面以及核心元器件的温度。

酷冷风扇 3 正面的败家之眼 Logo 和背面的品牌 Logo 这次新增了多种 RGB 光效，更加的炫酷。底部的 USB-C 接口和 3.5mm 耳机孔可以让玩家在横向握持手机时轻松充电和连接耳机，却不影响操作体验；

左：酷冷风扇 3，右：酷冷风扇 2

内侧新增的风口能够更好的促进空气对流。

外观与设计

左：ROG 游戏手机 2，右：ROG 游戏手机 3

ROG 游戏手机 3 的三围和二代基本相同，具体参数为 171mm*78mm*9.85mm，裸机重量为 240 克，放在今年已经算是正常水平了，但由于机身背部和四角的弧度处理，握持起来并没有觉得厚重，反而又一种轻的错觉。在机身的设计语言上，ROG 游戏手机 3 相比二代要更加简约，机身颜色更加采用更加深邃的灰色，彩虹电镀纹路少了一些 .

机身右侧的散热栅格被重新设计，改成了外透内银的散热鳍片，你可以看到内部精密的两颗螺丝和红色涂装的栅格开槽，颇有种 ROG 主板产品上散热装甲的即视感。这样的设计更适合喜欢低调的朋友，外带时不会太张扬。

ROG 游戏手机 3 的后置镜头增加到了三颗，它们分别是 6400 万像素索尼 IMX686 主摄，拥有 F1.8 的光圈和 1.6um 的大像素尺寸；1300 万像素的 125 度超广角镜头，还有一颗 500 万像素的微距镜头。镜头右侧有一颗 LED 双色温补光灯和一颗投射光源的灯珠，再右边的微小开孔则是一个指向性的降噪麦克风，在进行视频拍摄的时候，可以更好的采集人声。而且 ROG 游戏手机 3 这次还增加了很多针对相机的功能优化，比如风声降噪、平滑切换镜头、4K/480fps 慢动作视频以及手动调整非对焦区域曝光值。虽说游戏手机的拍照素质不是刚需卖点，但 ROG 游戏手机 3 的三摄系统应付日常的简单拍照还是绰绰有余的。

相信大家也注意到了，ROG 游戏手机从第一代就开始注重横屏握持体验，因此机身背部的败家之眼 Logo 和腾讯游戏的 Logo 都是横过来摆放的，败家之眼 Logo 支持 RGB 灯光和神光同步，可在特定的游戏里开启击杀光效，还能通过 RGB 提升手机性能，一举多得。腾讯游戏的 Logo 也做了彩虹电镀处理，暗示双方在游戏上进行了深度的 PY 交易。

ROG 游戏手机 3 底部去掉了 3.5mm 耳机接口，但全系标配了 Type-C 转 3.5MM 耳机线。

侧边的定制接口和 AirTriggers 压感肩键则进一步升级，这个我们后面再具体介绍。还有机身部分的 4 Wi-Fi 天线设计，也可以保证玩家无论什么握持姿势都能保证信号稳定。

来到正面，ROG 游戏手机 3 采用了一块 6.59 英寸的 AMOLED 电竞屏。即使在满是真全面屏的 2020 年，考虑到游戏手机的特殊定位和边缘误触，它的额头和下巴依旧保留了部分边框，这个厚度主要是为了容纳正面上下对称的立体声双扬声器。这次的双扬声器体积更大，由二代的 5 磁升级到 7 磁，并配备了独立的智能 NXP 放大器驱动，而调音方面则采用了新的 Dirac HD Sound 技术，可进行脉冲和频率响应校正，同时增强低音和音量，消除音染、拓宽声场，实际的外放效果较二代确实有一定程度的提升。

如果你带上耳机，ROG 游戏手机 3 又支持 Hi-Res AUDIO 音频认证和针对游戏特定类型音频的专属优化，在游戏中也能帮助玩家更好的听声辨位。即使使用蓝牙耳机，它也支持所有主流的高质量传输协议，比如 aptX HD 和 LDAC 等等。

至于屏幕本身，ROG 游戏手机 3 这次升级到了更快的 144Hz 刷新率和更高的 270Hz 超高触控采样率，触控响应时间也有上一代的 49ms 降低到了 25ms，滑动跟手响应仅 18ms，在进行屏幕交互、游戏操控和浏览内容时都能享受到更加丝滑流畅的体验。亮度方面，手动最高亮度 500 尼特，户外激发亮度可达 650 尼特；色域和色准方面，这块屏幕还拥有 113% 的 DCI-P3 色域、10.7 亿色色彩显示、Delta E<1 的色准以及 10Bit HDR 技术加持。

有了这块屏幕和双扬声器系统，无论是追剧、听歌还是打游戏，都能带来更加沉浸和出色的体验。不过稍微遗憾的是，由于采用了 AMOLED 144HZ 刷新率屏，ROG 游戏手机 3 并没有加入 DC 调光功能，但这块屏幕同时获得了莱茵硬件级防蓝光护眼认证和低频闪认证。

另外，ROG 游戏手机 3 还在系统中优化了部分屏幕显示的相关选项，比如在刷新率选项中新增了 144Hz 和自适应模式，而屏幕色彩模式中也新增了多个预设色彩模式选项等。

系统与功能

左：ROG 游戏手机 2，右：ROG 游戏手机 3

接着我们来聊聊系统，ROG 游戏手机 3 这次在系统 UI 和智控中心上改进了不少。首先就是壁纸更加炫酷，默认的系统图标也更加有立体感。

考虑到不同人群的审美和口味，系统中也提供了图标自定义和原生 Android 主题。

然后就是系统振感，早在 ROG 游戏手机 2 上就采用线性马达在游戏中做出了环场震感，增强游戏事件体验，但系统上的震感调校略显保守，3 代中为导航手势和打字加入了更加真实的震动反馈，配合这个我在某度输入法上下载的 ROG 炫彩潮汐键盘皮肤，逼格简直拉满，猛男们也可以试试这个粉色款哦。

至于锁屏游戏画报，则是 ROG 游戏手机的传统艺能了，点击壁纸名称就会跳转到对应游戏的下载界面，而左右滑动就会跳出多个选项菜单，用户可以选择收藏壁纸、固定壁纸、剔除壁纸或手动关闭锁屏游戏画报等功能。

左：ROG 游戏手机 3，右：ROG 游戏手机 2

当然，最核心的 UI 和功能调整还是基于 ROG 历来所打造的「内核」，也就是智控中心，这里基本囊括了玩家对手机性能调度和游戏辅助功能设定的一切操作。智控中心主页的 UI 这次更加灵动，中心的圆盘部分有类似手表转盘的转动效果，基础色为深灰，一旦开启 X 模式就会变成红橙。

值得注意的是，这次 X 模式提供了 3 级档位，档位越高性能越强，耗电也会更高一点，最高的 3 档需要连接酷冷风扇配件后才能激活，而且还新增了对刷新率、精准度、跟手性和灵敏度等多个参数的自定义多档位调节，满足玩家更加灵活的使用需求。

而腾讯游戏专属的 Storm 网络加速功能，现在可以手动添加两个网络，这样在游戏时一旦系统侦测到当前网络信号不好，立刻就能自动切换到另一个网络上，确保稳定的网络环境。

新的 AirTriggers 压感按键升级到了 2x2 的四键触控，即一个传感器可以分成左右两个区域来识别，分别对应四个按键映射效果。如果不适应点按也可以选择速滑手势触发，再加上手指不用离开按键的贴指连点功能，可玩性大大增加。而很多游戏里都与大量需要滑动调整视野位置的操作，普通滑动 AirTriggers 按键能够在水平位置上帮助玩家更快锁定目标，比如和平精英里使用手榴弹进行瞄准时，可通过滑动查看瞄准区域。

智控中心里针对每一种交互方式提供了全面细化的自定义设置，用户可以根据使用习惯和力道的大小进行微调，确保游戏中操作起来最舒服。更厉害的是，ROG 还首发了自研「抖一抖」按键映射的创新玩法，只要在游戏中晃动手机，就能实现特殊的操作，比如和平精英里的切换武器，创意十足。

除此之外，在智能辅助功能中，用户又能够对单个 AirTriggers 按键的握压手势进行功能自定义，有短握和长握两种，也可以设置具体的压感等级，这种握压操作适合使用频率相对较少，但关键时候能够极大简化操作步骤、提升操作效率的快捷功能，比如屏幕截图、打开相机、开启勿扰模式等。

打开并进入游戏之后，游戏侧边工具栏也新增了多项 UI 和功能调整。比如顶栏部分的标题背景改成了有蜂窝纹理的动态渐变动画，边角也做了凌厉的斜切处理，契合手机本身的硬核气质。

老 Roger 应该注意到，游戏栏中增加了一个录影标记的功能，开启之后屏幕上会出现一个虚拟按键，用户可随时点击录制 5s-30s 不等的小视频，录制结束后会自动保存并暂停，有需要时再次点击即可。这个功能可以帮助用户在最小的性能影响下，高效获取自己想要的游戏实况素材，并轻松分享和剪辑视频。

注：图中实时信息的悬浮窗是可以任意拖动位置的，图示只是为了显眼而放在画面中间位置

当然，我觉得这个实时信息显示功能也非常实用，毕竟自带帧数和游戏内电量显示的手机少之又少。

硬件与性能

历代的 ROG 游戏手机硬件堆料都是游戏手机中最高阶的，那 ROG 游戏手机 3 自然也不例外。它搭载了最新的高通骁龙 865+ 5G SoC、全系 12GB LPDDR5 大内存、128GB 起步的 UFS3.1 闪存、支持 Wi-Fi6 技术、6000mAh 电池容量以及 30W 的快充规格。我将手上这台 12+128GB 经典版的具体跑分直接放出来，大家可以自行参考一下。

游戏方面，IT之家选取了已经支持 120Hz 高帧率的 QQ 飞车和目前最吃性能之一的手游崩坏 3 来进行测试，在 3 档 X 模式下分别运行两款游戏，QQ 飞车拥有腾讯与 ROG 的联合优化，不仅全程保持 120 帧左右的超高帧率，配合其独家的 270Hz 触控采样率和 25mm 触控延迟，游戏过程给人一种前所未有的顺滑和流畅。不过需要注意的是，在连接外部帧数测试软件时，会和 ROG 游戏手机 3 自带的实时信息冲突，需要关闭该功能才可正常测试，建议普通用户直接使用 ROG 游戏手机 3 自带的帧数显示就好了，毕竟它同时还能直观了解耗电情况。

而在另一款游戏崩坏 3 中，我们同样采取了最激进的测试方式，即最高亮度、3 档 X 模式，50% 外放音量，并且放开帧率限制，游戏里开启最高画质和全特效的条件下进行测试，可以看到在 30 分钟的游戏测试中，前 11 分钟水水玩的是臭名昭著的负优化副本「后崩坏书」，帧率波动比较明显，最低会掉到 30 帧附近，但总体的平均帧率在 45 帧左右，而后 20 分钟水水分别进行了记忆战场和狄拉克之海的副本测试，除了地图切换和加载场景，ROG 游戏手机 3 的帧率基本都稳定在 60 帧，并且水水在后两个副本中的 BOSS 房间分别使用三位律者释放全屏大招，帧率都能稳定在 60 帧，最终的平均帧率为 54 帧，这样的成绩足以应对市面上的各种主流手游了。

另外，在 30 分钟游戏之后，水水也统计了它的耗电和发热情况。由于 3 档 X 模式需要外接酷冷风扇 3，所以除了游戏之外，RGB 灯效和酷冷风扇也会同时消耗电量，在这样的情况下，30 分钟最高亮度崩坏 3 耗电 13%，而机身正反表面的最高温度分别为 39.3 和 39.7 度，高温集中区域均在摄像头附近，但是我前面说了，酷冷风扇下面正对着 CPU 和 5G 芯片这两个发热大户，看来这个背夹风扇的散热效果值得肯定。

总结

今年的 ROG 游戏手机 3 给我的感觉是，硬件创新放缓，但软件方面的优化和细节打磨精致了不少，特别是对于已有软硬件功能结合的深耕下足了功夫。外观上，ROG 游戏手机 3 的进化显得更加低调和稳健，反倒是在各种拓展的外设方面更加大胆的革新，说明 ROG 游戏手机 3 更加重视软硬件所带来的综合体验，并持续发掘硬件本身的潜力。当然，ROG 游戏手机 3 在配置和性能上的综合表现依旧非常出色，如果现在你希望拥有一台各项表现全能，体验独一无二，逼格满满的游戏手机，那么 ROG 游戏手机 3 将是一个非常不错的选择。