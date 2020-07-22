Wirecard 前 CEO 和 CFO 被捕：诈骗债权人数十亿欧元

北京时间 7 月 22 晚间消息，据国外媒体报道，德国检察官今日逮捕了德国支付巨头 Wirecard 的三名前高管，称怀疑他们利用虚假账目诈骗债权人数十亿欧元。

德国检察官办公室称，基于一名合作证人的证词，检方今日逮捕了 Wirecard 前 CEO 马库斯 · 布劳恩（Markus Braun），以及前首席财务官（CFO）和前首席账务官（CAO）三人。上个月，Wirecard CEO 布劳恩已经自首，但交了保释金后，又被释放。如今，布劳恩再次被捕。

慕尼黑国家检察官办公室发言人安妮 · 雷丁（Anne Leiding）称，这三名前高管涉嫌与他人合谋，通过伪造业务来夸大公司收入。这造成了 Wirecard 颇具财务实力的假象，使得 Wirecard 随后成功融资 32 亿欧元（约合 37 亿美元）。

雷丁今日向媒体表示：“事实上，至少到 2015 年底，Wirecard 的真正业务是亏损的。”目前，检察官正在调查布劳恩和他的可疑同伙（他们的名字并未透露），以评估是否涉嫌有组织的商业犯罪欺诈、违反信托、伪造会计和操纵市场。

Wirecard 上月中旬宣布，外部审计机构安永无法核实该公司本应存放在亚洲银行中的 19 亿欧元（21 亿美元）现金。随后，Wirecard 又发布声明称，下落不明的这 19 亿欧元现金余额可能根本不存在。6 月 25 日，Wirecard 申请破产，欠下债权人近 40 亿美元。

这起巨额会计丑闻不仅让 Wirecard 股价缩水 98%，包括 CEO 和 COO 在内的公司高管离职，还引发了一系列更广泛的问题，一些专家甚至将这起丑闻称之为 “德国的安然”（2001 年发生在美国安然公司破产案）。

本月初，慕尼黑检方宣布，作为对 Wirecard 会计丑闻进行调查的一部分，德国检方和警方对 Wirecard 总部和另外四处房产进行了搜查。

Wirecard 曾被认为是欧洲最有前途的科技公司之一，市值一度高达 280 亿美元，而如今仅为 2.2 亿欧元。雷丁说，由于 Wirecard 的破产，其数十亿美元的借款基本无法追回。