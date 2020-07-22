工信部严厉查处利用 “ 95 ”号段码号开展网络犯罪行为

IT之家7月22日消息 工信部网站发布，严厉查处利用“95”号段码号开展网络犯罪行为。

电信网码号是承载电信业务功能的基础资源。近年来，部分企业不遵守工业和信息化部相关管理规定，顶风作案，利用 95、106 号段从事网络诈骗等犯罪活动。前期，工业和信息化部积极配合公安部门开展打击网络贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役，指导组织北京、河北、上海、江苏、河南、陕西等地通信管理局联合出击，对相关涉案的码号资源予以关停收回，依法查处相关企业违规行为，并进一步组织中国电信、中国移动、中国联通等基础电信企业全面排查 95、106 号段码号开通情况，持续加强码号资源监督管理。

近日，公安部门成功破获相关企业利用 95 号码开展网络诈骗案件。工业和信息化部第一时间组织核查，依法依规严厉查处涉事企业。一是立即组织江苏、湖南、广东等地通信管理局联合出击，对涉案的南通捷益网络科技有限公司 952750 等号码予以关停。二是指导地方通信管理局依据相关法律法规，调查处理涉事企业的违规行为。三是组织基础电信企业进行全网排查，追究违规企业责任，斩断违规利益链条，保护用户合法权益。

IT之家获悉，下一步，工业和信息化部将在全国范围开展号码专项整治行动，组织各地通信管理局开展电信网码号资源双随机检查，探索建立信用管理机制。进一步加强 95 呼叫中心业务接入号码监管，坚决打击码号违规使用行为，严厉查处涉事企业，切实保障人民群众合法权益。